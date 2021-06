Le complot du Brexit se retourne contre lui: le Royaume-Uni est convaincu que le plan de Bruxelles pour courtiser les États-Unis échouera après un indice de Biden | Politique | Nouvelles

in

Bruxelles espère utiliser le G7 pour persuader l’Amérique de se ranger du côté du Brexit et faire pression sur Boris Johnson. Mais des sources au cœur de Whitehall sont convaincues que la Maison Blanche n’adoptera pas une approche aussi simpliste.

Les tensions liées à la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord ont jeté une ombre sur les relations entre le Royaume-Uni et l’UE depuis début janvier.

Bruxelles a accusé la Grande-Bretagne de ne pas avoir pleinement mis en œuvre les mesures décrites dans le cadre de l’accord de retrait du Brexit.

Les délais de grâce pour les contrôles douaniers bureaucratiques ont été prolongés unilatéralement par le gouvernement.

Les ministres affirment que les formalités administratives imposées aux marchandises voyageant de Grande-Bretagne à travers la mer d’Irlande risquent de nuire au processus de paix en Irlande du Nord et de saper l’accord du Vendredi saint.

Le Royaume-Uni a blâmé l’UE en disant qu’il insiste sur une approche “puriste” du traité international.

Lord Frost et le vice-président de la Commission européenne Maroš Šefčovič se sont rencontrés plus tôt dans la journée pour discuter des frictions dans les relations post-Brexit, mais le sommet s’est interrompu sans une avancée sur le protocole.

On s’attend à ce que des pourparlers aient désormais lieu à Cornwall ce week-end lorsque les dirigeants mondiaux se réuniront pour le G7 à Carbis Bay.

Parallèlement aux tables rondes des dirigeants mondiaux, une série d’entretiens bilatéraux auront lieu.

La France, l’Allemagne, l’Italie et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen espèrent toutes s’entretenir avec M. Biden pour le convaincre sur le protocole.

Une source britannique proche des négociations avec l’UE a déclaré que les déclarations en provenance des États-Unis laissaient espérer que l’administration Biden soutiendrait la Grande-Bretagne dans la rangée.

Il a déclaré: “Le président Biden croit et a déclaré que le protocole d’Irlande du Nord, dans le cadre de l’accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, est essentiel pour garantir la protection de l’esprit, de la promesse et de l’avenir de l’accord du Vendredi saint.

“Cela étant dit, bien sûr, le Royaume-Uni et l’UE doivent définir les détails et les modalités à ce sujet, doivent trouver un moyen de procéder qui fonctionne à la fois pour l’UE et le Royaume-Uni.

“Mais quelle que soit la manière dont ils procèdent, doit, à la base, protéger fondamentalement les gains de l’accord du Vendredi saint et ne pas le mettre en péril.”

Le Premier ministre Boris Johnson aura des entretiens bilatéraux avec M. Biden à Cornwall demain avant le G7.

La réunion lui donnera l’occasion d’exposer clairement la position du Royaume-Uni sur l’Irlande du Nord.

La source a ajouté que M. Johnson serait disposé à s’entretenir sur le protocole avec les dirigeants européens au cours du week-end.

Ils ont déclaré: “Je suis sûr que le Premier ministre présentera avec beaucoup de force nos points de vue sur l’Irlande du Nord et le Protocole à quiconque le demandera.

“Je pense qu’il faut probablement un court moment de réflexion avant de déterminer comment aller de l’avant.

“Mais les dirigeants peuvent changer le contexte, alors voyons voir.”