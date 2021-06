Le complot du SNP pour abolir God Save the Queen : « Cela ferait chanter toute l’Écosse » | Politique | Nouvelles

La Football Association a exhorté les fans anglais à montrer du respect pour l’hymne national écossais et les joueurs qui se mettent à genoux lors du choc de l’Euro 2020 à Wembley. Une minorité vocale a hué l’hymne croate et ses propres joueurs se mettant à genoux avant la victoire 1-0 de l’Angleterre à Wembley dimanche, malgré les appels du manager Gareth Southgate et de ses joueurs à respecter le geste anti-discrimination. La FA a également publié une déclaration et une vidéo puissantes à la veille du match contre la Croatie, rappelant aux fans que le genou n’est pas “aligné sur une organisation politique ou une idéologie” mais une position contre “l’inégalité et l’injustice”.

Il devrait y avoir environ 22 500 spectateurs à Wembley, dont 2 700 supporters écossais, et la FA a exhorté les supporters locaux à soutenir l’équipe “de la bonne manière”.

En tant que membre du Royaume-Uni, l’hymne national officiel en Écosse est « God Save The Queen ».

Lors d’événements sportifs, cependant, où les pays constitutifs du Royaume-Uni s’affrontent en équipes distinctes, un certain nombre de chansons sont utilisées de manière informelle comme hymnes écossais, notamment “Flower of Scotland” et “Scotland the Brave”.

En 2014, le SNP avait cependant l’intention de créer un nouvel hymne national.

Certains Écossais ne se sentent pas à l’aise de chanter God Save the Queen.

L’hymne officieux le plus connu au nord de la frontière est Flower of Scotland, mais, encore une fois, certains pensent qu’il est trop nationaliste – à la limite de l’anti-anglais – pour être un choix approprié.

Le MSP conservateur Murdo Fraser est même allé jusqu’à l’appeler « chauviniste » une fois.

L’énigme autour d’un hymne national écossais a attiré une attention particulière lors de la première campagne référendaire sur l’indépendance écossaise, au cours de laquelle l’ancien premier ministre Alex Salmond a même suggéré qu’un concours pourrait être organisé pour trouver le nouvel air officiel de l’Écosse.

M. Salmond avait utilisé les paroles du morceau de The Corries, “Scotland Will Flourish”, dans deux discours cette année-là et a déclaré au Mail on Sunday qu’il voulait qu’il devienne le nouvel hymne écossais.

Il a dit que la piste était la bonne pour faire avancer l’Écosse.

Son porte-parole a déclaré : “C’est une chanson merveilleuse avec des paroles fantastiques qui présentent une vision positive et tournée vers l’avenir pour l’avenir du pays.

“Le Premier ministre a été ravi de donner à la chanson un public nouveau et plus large en la citant dans son discours de victoire électorale, et de nouveau au parlement mercredi lorsqu’il a été réélu Premier ministre.

“Les sentiments de la chanson sont beaux et nobles, et cela ferait un grand hymne national pour l’Ecosse.

“L’Écosse a la chance de compter de nombreux candidats pour un hymne, des chansons à la fois anciennes et nouvelles, et un concours national à choisir ferait parler et chanter toute l’Écosse!”

Le leader nationaliste a utilisé les paroles pour la première fois alors qu’il s’adressait aux Écossais le lendemain de sa victoire électorale le 5 mai 2013.

Bien que les Corries aient atteint leur apogée à une époque révolue, l’ancien premier ministre écossais a dépoussiéré leurs mots résolument patriotiques pour son discours de victoire.

M. Salmond a injecté les paroles de la chanson de 1985 en disant: “Nous gouvernerons de manière juste et sage, avec un regard tourné vers l’avenir mais un cœur pour pardonner.”

Les paroles du morceau se lisent comme suit : “Que les Écossais soient une nation fière de leur héritage, tournée vers l’avenir et un cœur à pardonner.”

Le chanteur Ronnie Browne, la moitié des Corries, s’est dit ravi que M. Salmond ait attiré l’attention sur leur chanson, mais n’était pas convaincu qu’elle deviendrait un choix populaire en tant que chanson nationale du pays.

Il a déclaré: “Je soupçonne que le SNP a choisi Scotland Will Flourish parce que c’est plus apaisant et plus international dans le but de rechercher l’indépendance.

“Mais peu de gens connaissent les mots et je ne sais pas comment cela se déroulerait dans les stades de rugby et de football.”

Cette décision a déclenché une dispute avec les partisans de l’Union, qui ont déclaré que toute tentative de remplacement de l’hymne britannique officiel aurait été un camouflet pour la monarchie.

Tory David McLetchie, membre du Parlement écossais, a déclaré: “Les illusions de grandeur d’Alex Salmond ne connaissent pas de limites. La dernière fois que j’ai vérifié, l’hymne national officiel était toujours God Save The Queen.

“Nous avons plus de choses à craindre en Écosse que d’organiser des compétitions pour changer l’hymne du pays et au lieu de ces spectacles, nous devrions nous concentrer sur des questions importantes telles que l’emploi et l’économie.”

Le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon est déterminé à organiser un deuxième référendum sur l’indépendance dès la fin de la pandémie de coronavirus, malgré le fait que le Premier ministre Boris Johnson résiste fermement à ses appels.

Elle n’a pas encore avancé de plans pour changer l’hymne national écossais.