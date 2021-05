Le complot référendaire de Nicola Sturgeon rejeté par le nationaliste écossais comme un «fantasme fou» | Politique | Nouvelles

Le SNP a perdu un siège à la majorité absolue lors des élections parlementaires écossaises de la semaine dernière. Malgré cela, avec l’aide des Verts favorables à la séparation, ils pourraient encore faire adopter un deuxième projet de loi référendaire au Parlement.

Cependant, Boris Johnson a averti qu’il n’autoriserait pas un autre vote et exhorte Mme Sturgeon à se concentrer sur la récupération du coronavirus en Écosse.

Le gouvernement britannique a accepté le référendum de 2014 qui a vu l’Écosse voter pour continuer à faire partie du Royaume-Uni.

Un référendum “ sauvage ”, organisé sans le soutien de Westminster, pourrait faire face à des défis juridiques paralysants et à un éventuel boycott des syndicalistes.

Stuart Campbell, un éminent écrivain indépendantiste qui blogue sur Wings Over Scotland, a averti que les nationalistes sont «escroqués et pris pour des imbéciles».

Se référant à un deuxième référendum, il a écrit: «Boris Johnson – ou tout autre dirigeant conservateur – n’a absolument aucune raison de permettre à un et rien à craindre de refuser.

«L’Écosse n’a aucune influence sur lui.

«Le fantasme fou de lui céder à la pression d’une communauté internationale qui a pris du recul et a vu l’Espagne battre et emprisonner des militants démocratiques pacifiques ne mérite pas la dignité d’un instant de considération de la part de quiconque, même à moitié sain d’esprit.

«Nous vous avons dit en mai 2016 [after the last Holyrood election] que le résultat des élections a enlevé une indyref de la table pendant cinq ans et que nous avons eu raison. Nous vous le répétons.

«Je ne veux aucune partie du mensonge qu’ils vont imposer aux supporters indy pendant les prochaines années.

«Je ne veux aucune responsabilité quant à la façon dont les gens vont se sentir alors que lentement, ils se rendent compte progressivement qu’ils ont été escroqués et pris pour des imbéciles exactement de la même manière que Tony Blair l’a fait aux électeurs travaillistes il y a 20 ans.

Le SNP a obtenu 64 sièges lors des élections au parlement écossais de la semaine dernière, contre 31 pour les conservateurs et 22 pour les travaillistes.

Les sièges restants ont été répartis entre les Verts et les Libéraux Démocrates, qui ont remporté respectivement huit et quatre.

Douglas Ross, le chef des conservateurs écossais, a fait valoir que ces résultats ne conféraient pas de légitimité à un autre référendum.

Il a tweeté: «Les conservateurs écossais ont arrêté une majorité du SNP, arrêté indyref2 et remporté plus de voix que jamais.

«Notre partisan a déployé des efforts incroyables et tout leur travail acharné a porté ses fruits.

«Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance avec leurs votes.»

Les syndicalistes soulignent que les pro-Royaume-Uni ont remporté plus de voix au total que leurs homologues nationalistes.

Jeudi, le SNP a remporté l’élection partielle d’Airdrie et Shotts, après qu’un de ses anciens députés ait été élu à Holyrood, mais avec une majorité réduite.