Le comportement de «baleine» de Bitcoin qui a précédé le sommet de 64 000 $ d’avril est de retour Crypto new media

Les détenteurs de quantités massives de Bitcoin (BTC) continuent d’acheter l’actif indépendamment de la récente baisse des marchés de la cryptographie, selon les données de plusieurs sources.

Certains analystes disent qu’un tel comportement d’investissement est ce qui précède les courses haussières, laissant entendre qu’un autre pourrait être envisagé dans les prochains mois.

De tels détenteurs – familièrement connus sous le nom de « baleines » dans les cercles financiers ; ils détiennent plus de 50 millions de dollars d’actifs, ce qui a augmenté leurs avoirs de juin à août, selon un rapport récent.

Les données de la société d’analyse en chaîne Chainalysis montrent que les «baleines» représentaient plus de 10 milliards de dollars d’achats de Bitcoin de fin juin à fin août. Une partie de cela est venue de la société d’analyse commerciale MicroStrategy, qui, depuis l’année dernière, a accumulé des milliards de dollars de Bitcoin dans le cadre de ses actifs de trésorerie.

La dernière fois qu’une telle accumulation à grande échelle s’est produite, c’était pendant la période précédant le record historique de 64 000 $ de Bitcoin, qu’il a atteint à la mi-avril 2021, selon le rapport. L’actif a atteint une capitalisation boursière de plus de 1 000 milliards de dollars à l’époque, avant de s’effondrer à 28 000 $ dans les mois qui ont suivi.

Le Bitcoin s’est depuis rétabli et a franchi 50 000 $ plus tôt cette semaine (avant de chuter à nouveau de 3 000 $ au cours des derniers jours). Mais les analystes de marché sont imperturbables quels que soient les mouvements : « Le support est à proximité selon les graphiques techniques », a noté Alexandra Clark, une vendeuse chez le courtier britannique d’actifs numériques GlobalBlock. Elle a ajouté:

“Les moyennes mobiles simples et exponentielles de Bitcoin donnent des signaux d’achat forts… Non seulement cela, mais MicroStrategy continue de développer son portefeuille Bitcoin – ce support pourrait stabiliser le recul et maintenir le mouvement de rupture au-dessus de 45 000 $.”