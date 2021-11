Jan Lammers estime que le comportement de Max Verstappen est « à la limite » et pourrait coûter cher à son compatriote lors des phases finales.

Il est juste de dire que le Taureau rouge l’homme a été regardé par les commissaires sportifs plus que tout autre pilote ces derniers temps pour ses actions à la fois sur et en dehors de la piste.

Au Brésil, alors qu’il n’a pas été pénalisé pour sa défense controversée contre Lewis Hamilton à la surprise de beaucoup, il a été condamné à une amende pour avoir touché l’aileron arrière de son rival après les qualifications et a reçu un avertissement le jour de la course pour avoir glissé dans la ligne droite en essayant de rester en tête.

Lors de la prochaine manche au Qatar, il s’est vu infliger une pénalité de cinq places sur la grille pour ne pas avoir ralenti pour un double drapeau jaune agité lors de son dernier tour lancé en qualifications.

Lammers, ancien pilote et actuel patron du GP des Pays-Bas, a prévenu son compatriote que son comportement est à la limite et pourrait s’avérer coûteux.

« Il vient de pousser l’organisation dans l’œil », a-t-il déclaré sur le Podcast NOS F1.

« Bien sûr, c’est très bien, mais c’est à la limite. Car que se passe-t-il si une situation se présente lors des derniers Grands Prix où ils se demandent s’il faut ou non donner une pénalité ?

« Ou s’ils doivent choisir entre une pénalité de cinq ou dix secondes ? Que pensez-vous que ce sera ?”

Et donc ça se résume aux deux dernières courses 🏆 Huit points – choisissez-vous @Max33Verstappen ou @LewisHamilton pour le titre ? 🗳️#F1 #HistoryAwaits pic.twitter.com/2IpGretT9P – Formule 1 (@F1) 21 novembre 2021

Les choses ne se sont pas très bien passées pour Verstappen en termes de course en solitaire non plus lors des deux dernières manches, puisqu’il a terminé deuxième derrière Hamilton au Brésil et au Qatar, ce qui a réduit son avance au classement.

Étant donné que la Mercedes semble plus forte que la Red Bull maintenant, beaucoup pensent qu’il va perdre le titre, mais Lammers ne pense pas qu’il est inquiet et se concentre uniquement sur ses propres performances, dont il sera satisfait.

« Max n’est pas quelqu’un qui conduit en réaction à ses adversaires, ou quoi que ce soit d’autre », a-t-il déclaré.

«C’est quelqu’un de très concentré, il est très préoccupé par ce qu’il fait lui-même. Il est un peu indifférent à tout ce qui l’entoure. Il est très impliqué dans sa propre histoire.

« En fait, Max sort toujours de sa voiture satisfait de sa propre contribution. Il sait qu’il donne toujours une « attaque maximale », alors il a juste fait ce qu’il pouvait dans cette course [Qatar] également.

« Il savait qu’il n’y avait plus rien dedans et la différence entre ce que cette voiture peut faire et ce qu’il en fait, vous pouvez la voir chez Perez bien sûr. Il en tire le maximum.

« Ce n’est pas vraiment frustrant pour lui, c’est comme ça. »