Le comportement des consommateurs indiens reflète une confiance croissante

L’augmentation de l’administration de vaccins devrait stimuler le sentiment de voyage à l’avenir.

Par le docteur Porus

L’analyse du comportement des consommateurs indiens reflète des niveaux d’anxiété réduits et dépeint une confiance accrue

Le COVID-19 qui a commencé comme une crise sanitaire au départ, est progressivement passé à une crise économique sans précédent. En conséquence, les économies du monde entier sont aux prises avec de nouvelles souches du virus COVID et des efforts pour augmenter le déploiement des vaccins.

Deloitte Consumer Industry mène des enquêtes dans 18 pays depuis plus d’un an, la première vague étant lancée le 15 avril 2020 pour mieux comprendre l’interaction entre l’état d’esprit actuel des consommateurs, leurs comportements d’achat ainsi que les facteurs spécifiques d’anxiété, de sécurité, de défis financiers, préférences de marque, changements de commerce électronique, et plus encore.

Le Tracker 2.0 récemment lancé avec notre dernière vague (28 juillet 2021) montre des signes d’anxiété réduite chez les consommateurs indiens (37% contre plus de 40% dans les vagues initiales), ainsi qu’une confiance et une positivité croissantes des consommateurs.

Les principales tendances qui se dégagent de notre analyse montrent :

1) Diminution de l’anxiété conduisant à une augmentation des achats en magasin à une extrémité, mais il existe une tendance à l’achat en ligne en même temps que le bien-être physique reste une préoccupation

Alors que la couverture vaccinale nationale augmente, les consommateurs indiens attendent avec impatience un monde post-pandémique, mais la sécurité et la santé de soi et de sa famille restent une préoccupation. 80 pour cent des consommateurs sont préoccupés par leur bien-être physique et 82 pour cent sont préoccupés par la santé de leur famille.

Le consommateur indien s’ouvre désormais à des dépenses discrétionnaires croissantes. Bien qu’il y ait une forte tendance à acheter en ligne pour plus de commodité et de sécurité, il y a un changement vers les achats en magasin, avec 67% des consommateurs se sentant en sécurité pour aller au magasin.

Les consommateurs adaptent leurs préférences et leur comportement d’achat à l’évolution du paysage de la vente au détail. À l’avenir, les marques et les détaillants devront constamment réaligner leurs activités et leurs priorités. La pandémie a provoqué une perturbation de l’expérience d’achat traditionnelle et le paysage de la vente au détail est susceptible de se réinventer.

Alors que les achats en ligne ne remplaceront jamais totalement l’expérience d’achat en magasin pour les clients, les achats cross-canal continueront de gagner en importance. Les frontières entre les canaux en ligne et hors ligne s’estompant plus rapidement, il est pertinent d’être présent sur tous les canaux de vente au détail pour conserver des parts de marché, car un écosystème connecté de produits et services est la voie à suivre.

2) La baisse de l’utilisation des transports en commun et les dépenses prudentes sur le prochain véhicule est une tendance constante

Les consommateurs sont réticents à utiliser les modes de transport partagés en raison de préoccupations croissantes en matière d’hygiène et de sécurité. 73 pour cent des consommateurs limiteront leur utilisation des transports publics et 70 pour cent limiteront l’utilisation des taxis sans chauffeur au cours des trois prochains mois. Cela devrait entraîner une augmentation du nombre de propriétaires de véhicules personnels. Cependant, les préoccupations financières pourraient éventuellement conduire à un changement structurel vers des options plus abordables, y compris de nouveaux véhicules avec moins de fonctionnalités avancées, ou le marché des véhicules d’occasion.

La fermeture économique prolongée a affecté les finances des consommateurs, amenant de nombreuses personnes à reconsidérer leurs achats importants.

Les résultats indiquent l’intention des consommateurs de continuer avec leurs véhicules actuels pendant une période plus longue que prévu (78 pour cent, le plus élevé parmi les 18 pays interrogés, tandis que la moyenne mondiale s’élève à 57 pour cent). L’attente de meilleures offres et le travail à domicile sont les principaux facteurs pour conserver le véhicule actuel plus longtemps que prévu. Cela représente un défi important pour les constructeurs automobiles qui cherchent à relancer la demande. Avec la pression croissante sur l’industrie automobile, les constructeurs et les concessionnaires devront tirer plus de valeur de l’entretien plutôt que de la vente de véhicules.

Les problèmes de santé seront l’un des principaux facteurs de décision entre la possession d’un véhicule et l’utilisation d’autres modes de transport. Les consommateurs continuent de considérer la voiture comme un choix de transport attrayant, notamment en raison des problèmes de sécurité et d’hygiène concernant les modes de transport partagés. Bien que cela apporte un peu d’espoir à l’industrie automobile, l’innovation dans les ventes et l’entretien, de meilleures offres et une réduction des coûts seront nécessaires de la part des constructeurs automobiles pour récupérer et prospérer dans des conditions de marché aussi difficiles.

3) Les sentiments positifs des consommateurs prévalent ; confiance pour s’aventurer et voyager

Les craintes concernant l’infection par le virus, les restrictions de voyage en avion et les mesures de distanciation sociale ont touché des secteurs de services clés, tels que le tourisme, l’aviation, l’hôtellerie, etc. Cependant, dans notre récente enquête (Vague 20), nous avons observé que davantage de consommateurs se sentent en sécurité en prenant un prendre l’avion (57 %), séjourner dans un hôtel (55 %) et aller au restaurant (55 %).

Les sentiments de voyage montrent des tendances positives. Les consommateurs du groupe d’âge de plus de 55 ans ont manifesté leur volonté de voyager pour leurs loisirs au cours des trois prochains mois, et 81% des consommateurs ont indiqué qu’ils se sentent en sécurité en prenant un vol et 79% des consommateurs ont indiqué qu’ils sont à l’aise de séjourner dans un hôtel. .

Avec la demande refoulée de voyages et les tendances comme les séjours, les gens ont commencé à s’aventurer avec des protocoles de sécurité adéquats, comme un certificat de vaccination.

Les entreprises d’hôtellerie et de voyage ont adopté diverses initiatives pour attirer les clients – flexibilité pour les voyageurs grâce à des annulations et des prolongations faciles, des EMI à faible coût et des programmes de paiement à l’hôtel. Les compagnies aériennes offrent aux voyageurs la possibilité de modifier ou d’apporter des ajustements de dernière minute à leurs réservations de voyage. Les entreprises hôtelières offrent des options pratiques pour les longs séjours en famille et les vacances au travail.

La flexibilité en termes de délais de réservation et de facilité d’annulation ou de modification, ainsi que les mesures de sécurité et d’hygiène suivantes seront requises de la part de l’industrie du voyage et de l’hôtellerie pour récupérer et gagner la confiance des consommateurs. En outre, l’augmentation de l’administration de vaccins devrait stimuler le sentiment de voyage à l’avenir.

Les consommateurs font preuve d’optimisme, mais le chemin de la reprise est long

COVID-19 a transformé nos vies de plusieurs manières, menant à de nouveaux modes de fonctionnement. Cela nous a obligés à revoir notre façon de travailler, de manger, de faire nos courses ou de voyager. La dernière vague du Global State of Consumer Tracker de Deloitte montre que la voie de la reprise de l’économie indienne est peut-être en train de s’ouvrir, mais c’est un processus lent et il pourrait y avoir un long chemin à parcourir.

L’auteur est partenaire et leader des consommateurs, Deloitte India. Les opinions exprimées sont personnelles.

