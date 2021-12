Le comportement  » d’intimidation  » de Jurgen Klopp doit être  » régné « , déclare Simon Jordan, qui soutient que le patron de Liverpool s’en tire plus que les autres managers

Les bouffonneries de Jurgen Klopp lors du tirage au sort de Liverpool à Tottenham n’ont pas bien plu à Simon Jordan, qui a accusé le patron des Reds de comportement d' »intimidation ».

L’Allemand porte fréquemment son cœur sur sa manche sur la ligne de touche mais il a peut-être franchi la ligne lors du match nul 2-2, un match qui lui a valu un carton pour ses manifestations animées.

Klopp ne pouvait pas croire que Liverpool n’avait pas obtenu de penalty et Harry Kane n’avait pas été expulsé en première mi-temps

Après le coup de sifflet final, Klopp a confronté l’arbitre Paul Tierney sur le terrain, indiquant clairement qu’il avait des problèmes avec l’officiel après que Harry Kane ait échappé à un carton rouge pour un tacle tardif sur Andy Robertson, Robertson a ensuite été expulsé lui-même et les Reds se sont vu refuser un pénalité de retard.

Et Jordan s’inquiète de l’équité du comportement de Klopp, suggérant que son influence pendant les matchs incite d’autres, comme le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, à se déchaîner alors qu’ils tentent de reprendre le contrôle.

« Je suis un grand admirateur de Jurgen Klopp et un grand admirateur de son équipe … mais je pense que nous devons examiner la façon dont il fonctionne maintenant », a déclaré Jordan à propos de White and Jordan.

« Il opère à un niveau qui le rend omnipotent dans tous les aspects du domaine technique, qu’il s’agisse d’intimider l’opposition, d’intimider le quatrième responsable, d’intimider les médias…

Klopp a une grande capacité à charmer

Mais il peut aussi être un personnage pointu quand il n’est pas content

« Je n’aime pas utiliser le mot ‘harcèlement’ parce qu’il invoque la dynamique des autres étant plus faibles mais il est très, très fort et évolue dans un territoire où je n’ai pas vu beaucoup de managers opérer.

« Je me souviens avoir regardé Graeme Souness quand il était manager de Blackburn opérer dans le domaine technique et penser » woah, c’est très fort certaines des choses que vous dites « .

« Je pense que Klopp entre dans un territoire où ses observations, ses perspectives, sa disposition provoquent des réactions chez des gens comme Arteta, où ils sentent qu’ils doivent se remettre dans la situation où ils peuvent contrôler ce qui se passe parce que Klopp est un tel puissante influence.

«Je l’aime à un égard, mais je regardais le match et je me suis dit ‘tu t’emportes un peu avec toi-même, tu as un peu trop de latitude.’

Klopp a fait sauter son sommet lors du choc du Tottenham Hotspurs Stadium et a été réservé par Tierney à la fin de la première mi-temps

« Cela provoquera une réaction des fans de Liverpool, mais je le regarde et je pense qu’il doit être régné un peu. Je pense juste qu’il repousse les limites et qu’il affirme sa personnalité sur les gens d’une manière qui, je pense, devrait être gérée un peu différemment.

«Je veux que les gens repoussent, mais ce que vous obtenez, c’est l’accusation selon laquelle Arteta est sorti de sa boîte et a imprégné la foule d’un degré de passion parce qu’il s’est affronté avec Klopp.

« Je pense que Klopp se tient sur la ligne de touche en regardant l’opposition s’échauffer, se met dans la tête … c’est aux gens d’avoir la force mentale pour le faire mais quand ils ont l’application pour affronter le feu avec le feu, vous allez en voir incidents, puis les médias vont l’appeler et dire que c’est inesthétique.

« Il n’est pas hors de contrôle, il repousse les limites. »

Y a-t-il une méthode pour les bouffonneries de Klopp?

L’ancien Red Danny Murphy ne souscrit pas à la suggestion selon laquelle il existe une méthode pour les singeries de Klopp, suggérant que la passion féroce qu’il montre est qui il est.

« Il est passionné par son équipe, ses joueurs et son club », a déclaré Murphy.

«Je pense qu’il est juste lui-même. Et si cela a évolué en quelque chose de différent de ce qu’il était au début de sa carrière à Liverpool. Bien – le succès apporte cela.

Jordan a ensuite répondu : « Il s’en tire avec des choses que, à mon avis, les autres managers ne s’en tirent pas.

«Je l’aime à certains égards, mais je pense qu’il prend le Mickey. Je pense qu’il s’en tire avec des trucs et que les autres devraient lui tenir tête.

Murphy a ensuite fait valoir que le comportement de Klopp n’est pas différent de la façon dont certains des grands managers de la Premier League se sont comportés dans le passé.

« Comme tous les grands leaders et managers, ils ont outrepassé la marque », a ajouté Murphy.

« Jose Mourinho était le pire dans ce domaine, Sir Alex Ferguson a dépassé la marque à plusieurs reprises – la façon dont il s’en est pris à certains des arbitres et il l’a même assez joliment fait dans les jours qui ont précédé les matchs. »

