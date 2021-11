Le composant blockchain d’Holoride fait ses débuts sur Maiar d’Elrond

holoride, una compañía respaldada por Audi que desarrolla el futuro de las experiencias en vehículos, ha anunciado su debut en blockchain en la plataforma de lanzamiento de Maiar, la plataforma de aceleración estratégica de Elrond (EGLD / USD ) Network, según supo Invezz en un communiqué de presse.

Transformer chaque trajet en voiture en aventure

La mission d’Holoride est de transformer chaque voyage en voiture en une aventure captivante en associant réalité étendue et mouvement du véhicule. Depuis sa création il y a deux ans et demi, holoride a collaboré avec Audi, Ford, Porsche et Daimler et avec des géants des médias du calibre de Discovery, Universal Pictures et Disney.

Construire la transparence et l’incitation économique

En générant de la transparence et des incitations économiques via les jetons RIDE et NFT sur la blockchain Elrond, holoride renforcera la confiance, alignant les intérêts des constructeurs automobiles, des utilisateurs, des créateurs de contenu et des autres parties prenantes. Cela améliorera considérablement les expériences des utilisateurs et pour la première fois dans l’histoire numérique.

Présentation de RIDE

RIDE est le jeton utilitaire natif d’holoride au cœur de l’écosystème. Son objectif est de contribuer avec des incitations à l’utilisation de la plate-forme grâce à sa dynamique de fournir une plus grande participation des utilisateurs, entre autres avantages pour les utilisateurs.

Nils Wollny, PDG et co-fondateur de holoride, a déclaré :

Le jeton RIDE sera essentiel pour construire une économie dynamique et durable pour l’écosystème holorid, reliant les constructeurs automobiles, les créateurs de contenu, les marques et les passagers, et leur permettant de capturer de la valeur en cours de route.

Débuts sur le pas de tir stratégiquement important de Maiar

holoride présente le composant blockchain de sa pile technologique multicouche sur Maiar Launchpad, qui se concentre exclusivement sur des projets d’importance stratégique. Il s’agit de la plate-forme d’incubation et d’accélération d’Elrond qui est de la plus haute importance pour l’écosystème d’Elrond.

Beniamin Mincu, PDG d’Elrond Network, a remercié Audi pour son soutien et a ajouté :

Avec le fort soutien d’Audi, holoride est à la tête d’un nouveau front d’innovation qui a le potentiel de transformer l’industrie automobile et d’apporter la technologie Elrond aux voitures hyperconnectées du futur. Nous sommes ravis d’accélérer l’adoption d’une nouvelle technologie et verticale commerciale en tant que premier projet sur Maiar Launchpad.

