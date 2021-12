Le composé (COMP) est-il une opportunité d’achat après la baisse des prix ?

COMP / USD est le jeton natif de Compound qui vous permet de débattre, de proposer et de voter sur les modifications apportées au protocole Compound.

COMP s’est affaibli de 913 $ à 197 $ depuis le 12 mai, et le prix actuel est de 235 $.

Prêt et emprunt de crypto-monnaies

Compound est un protocole décentralisé basé sur la blockchain qui permet à ses utilisateurs de prêter et d’emprunter des crypto-monnaies. Compound est conçu pour les développeurs et est géré par une communauté décentralisée.

Ce protocole basé sur la blockchain a levé 25 millions de dollars en 2019 pour étendre les prêts cryptographiques, et selon son fondateur Robert Leshner, l’ancien système financier était lent, inefficace et limité par des intermédiaires.

Ce projet vise à construire un système financier dans lequel chacun peut atteindre la prospérité, et il est important de dire que Compound met beaucoup d’efforts pour offrir l’expérience la plus simple à ses clients.

De nombreuses crypto-monnaies peuvent être fournies ou empruntées avec ce protocole, et lorsque vous fournissez un actif à Compound, vous commencez immédiatement à recevoir des intérêts sur ce dépôt.

Pour interagir avec ce protocole, vous devez utiliser des jetons COMP qui vous permettent de discuter, de proposer et de voter sur les modifications apportées au protocole composite.

Le jeton COMP est un jeton ERC-20 et est distribué à tous les prêteurs et emprunteurs dans ce protocole. Les intérêts sur la crypto que vous déposez avec Compound se présentent sous la forme d’un jeton COMP natif, alors qu’il est important de dire qu’une limite de prêt est déterminée en fonction de la valeur de la garantie que vous avez fournie.

Le jeton COMP a réalisé un bénéfice impressionnant au premier semestre 2021, atteignant un record supérieur à 900 $ le 12 mai.

COMP est actuellement en baisse de plus de 70% par rapport à son pic, mais selon Mike McGlone, stratège principal des produits de base chez Bloomberg, 2022 sera une année réussie pour le marché des crypto-monnaies.

De nombreuses institutions ont commencé à considérer les crypto-monnaies comme une excellente réserve de valeur ; Pourtant, Vijay Ayyar, vice-président du développement de l’entreprise et de l’expansion mondiale chez l’échange cryptographique Luno, a déclaré que la réglementation sera un problème clé en 2022 pour le marché des crypto-monnaies. Vijay Ayyar a ajouté :

2022 sera une grande année sur le plan réglementaire ; Sans aucun doute, l’intérêt de divers gouvernements, et en particulier des États-Unis, d’apporter une réglementation à l’espace crypto n’a pas été plus grand.

Prenez le contrôle de COMP

COMP s’est effondré par rapport à son plus haut historique au-dessus de 900 $, enregistré le 12 mai, et le prix actuel s’élève à 235 $.

Source des données : tradingview.com

COMP reste dans un marché baissier ; Pourtant, si le prix dépasse 300 $, ce serait un signal « d’achat », et la prochaine cible pourrait être à 350 $.

résumé

Compound est un protocole décentralisé basé sur la blockchain qui vise à créer un système financier transparent et permet à ses utilisateurs de prêter et d’emprunter des crypto-monnaies. COMP est le jeton natif du protocole composite et, sur la base d’une analyse technique, reste dans un marché baissier.

