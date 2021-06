Le compositeur Andrew Lloyd Webber poursuit Boris Johnson en justice pour Covid – veut que les données soient publiées | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Lord Lloyd Webber – aux côtés de l’imprésario de théâtre musical Cameron Mackintosh et de l’organisme de l’industrie musicale LIVE – appellent les ministres à remettre les résultats du programme de recherche sur les événements (ERP).

L’ERP a effectué des essais d’atténuation de Covid, y compris le port de masques et des tests de pré-entrée, dans une variété de lieux de sports, de divertissement et de conférence.

Les essais visaient à déterminer comment les événements de masse peuvent être repris en toute sécurité.

Lord Lloyd-Webber a déclaré : « La semaine dernière, j’ai rejeté l’invitation du gouvernement à désigner Cendrillon comme partie de dernière minute du programme de recherche sur les événements.

«Aujourd’hui, avec une gamme de voix provenant de l’ensemble des industries du théâtre et du divertissement en direct, nous sommes obligés d’aller plus loin.

“Nous devons simplement maintenant voir les données qui sont utilisées pour étrangler notre industrie si injustement.

« Les actions du gouvernement forcent les compagnies de théâtre et de musique à tomber d’une falaise à mesure que l’été avance, tout en choisissant des événements sportifs de haut niveau pour se dérouler.

« La situation est plus que urgente. »

Les partisans de l’action en justice ont déclaré que des événements tels que la finale de la FA Cup à Wembley et les Brit Awards avaient été un “énorme succès … montrant qu’avec les précautions appropriées en place, les événements en direct à pleine capacité peuvent se dérouler en toute sécurité”.

Actuellement, les cinémas ne peuvent toujours pas ouvrir à pleine capacité après que le Premier ministre Boris Johnson a reporté de quatre semaines la dernière étape de la feuille de route anglaise sur les coronavirus.

Lord Webber a précédemment déclaré que si les cinémas ne pouvaient pas ouvrir à pleine capacité après le 21 juin, il était prêt à être arrêté si les autorités intervenaient.

Julian Bird, directeur général de la Society of London Theatre, a averti que le retard de la réouverture des théâtres à pleine capacité aurait de “graves implications” pour les théâtres.

Il a déclaré: “Ce retard affecte non seulement les productions et les théâtres qui se préparent à ouvrir dans les prochaines semaines, mais également les spectacles actuellement distanciés socialement, qui avaient prévu d’augmenter leur capacité – et les producteurs prenant la décision difficile de commencer les répétitions pour les spectacles en raison d’ouvrir fin juillet ou août, avec des milliers d’emplois en jeu.

“Les productions commerciales à grande échelle sont particulièrement menacées, qui n’ont reçu que peu ou pas de soutien du Cultural Recovery Fund et ne peuvent pas survivre dans des conditions de distanciation sociale.

“La sécurité du public et du personnel des théâtres est notre priorité absolue, et nous voulons que tout le monde soit confiant pour retourner à salle comble sur la base des dernières données scientifiques.

“Nous avons besoin que le gouvernement confirme dès que possible que les restrictions seront levées d’ici le 19 juillet – une date de réouverture claire et irréversible renforcera la confiance du public à un moment où il est vital que les fans de théâtre soutiennent l’industrie qu’ils aiment.”

Plus à venir…