Le compositeur Antón García Abril, auteur de plus de 200 bandes sonores, décède à 87 ans

MADRID, 17 ANS (EUROPA PRESS)

Le compositeur Antón García Abril, l’un des auteurs les plus en vue de la musique contemporaine et qui a dans sa carrière avec plus de 200 bandes sonores derrière lui comme celle de la série mythique « El Hombre y la Tierra », est décédé ce mercredi à Madrid à 87 ans, tel que rapporté par la Société générale des auteurs et éditeurs (SGAE).

Né à Teruel en 1933, García Abril possède un vaste catalogue d’œuvres couvrant la plupart des genres et des formes musicales, comme l’opéra, le ballet, les cantates, les œuvres pour instruments solistes, les cycles de chansons inspirés des poètes espagnols, la musique de chambre et la symphonie d’orchestre et les concerts pour instruments solistes et orchestre.

Sa longue carrière professionnelle comprend plus de 200 bandes sonores pour des films tels que « The Holy Innocents », « The Crime of Cuenca », « Sor Citroën », « Come to Germany, Pepe » ou « The city is not for me », entre autres ., et des airs de séries télévisées telles que « El Hombre y la Tierra », « Anillos de Oro », « Fortunata y Jacinta », « Second enseignement », « Central Brigade », « Composite and without a boyfriend » ou « Ramón y Cajal ‘.

Membre de la soi-disant Generación del 51 et l’un des fondateurs du groupe Nueva Música (1958), les nombreuses commandes qu’il a reçues tout au long de sa carrière se démarquent, comme celle de l’opéra Divinas Palabras pour la réouverture de la Teatro Real de Madrid, créé par Pácido Domingo en octobre 1997, le ballet « La Gitanilla » du Ballet national espagnol, commandé par la violoniste américaine Hilary Hahn de l’œuvre « Six partitas pour violon seul », créé au Music Center de Strathmore à Washington en 2015, ou la composition en 1989 de l’hymne d’Aragon commandée par les tribunaux de ladite communauté autonome.

Membre de la SGAE depuis 1956, et actuellement conseiller honoraire, il possède un répertoire de plus d’un millier d’œuvres inscrites, dont la mélodie corporative de cette entité créée en 1999 à l’occasion du premier centenaire de cette entité.

<< De cette entité, nous souhaitons présenter nos condoléances à la famille et aux amis d'Antón García Abril, l'un de nos professeurs de musique contemporaine et un ardent défenseur de la culture, de l'éducation et du droit d'auteur. C'était un créateur doté d'une personnalité et étranger aux modes qui, à partir de la liberté, construit des émotions dans la musique cultivée. Sans aucun doute, une référence dans la musique et la culture espagnoles », a déclaré le président de la SGAE, Antonio Onetti.

En 2007, la Fondation SGAE a publié un volume consacré à la dissection de sa figure et de son travail sous le titre «Antón García Abril. Le chemin d’un humaniste à l’avant-garde », écrit par la musicologue Esther Sestelo Longueira sur la base de sa thèse de doctorat.

De plus, en mai 2018, il a célébré son 85e anniversaire avec la publication d’un nouvel album et un concert qui a eu lieu à la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando de Madrid, dont il était membre depuis 1982.

GRANDS PRIX

Entre autres, il a le National Theatre Award (1971); Prix ​​national d’éducation et de recherche musicales (1991); Prix ​​national de musique (1993); Prix ​​du Conservatoire royal supérieur de musique (1994); Médaille d’or des beaux-arts (1998); Docteur Honoris Causa de l’Université Complutense de Madrid (2003); o Prix SGAE pour la musique ibéro-américaine « Tomás Luis de Victoria » (2006).

Il a également reçu le prix Orfeón Donostiarra de l’Université du Pays Basque (2001) pour la création musicale; le prix Aragon (2003); doctorat honoris causa de l’Université Complutense de Madrid; et la Grande Croix d’Alphonse X El Sabio, entre autres.

Enseignant pendant plus de trois décennies jusqu’à sa retraite, une bonne partie des compositeurs qui se démarquent aujourd’hui dans la jeune scène de la création musicale espagnole sont passés par les classes de ce compositeur aragonais.

Ainsi, dans sa facette didactique, il a mis en évidence son travail pédagogique à la tête de la Chaire de composition et formes musicales du Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, qu’il a remporté par opposition en 1974, ainsi qu’à l’École de haute musique. Études à Saint-Jacques-de-Compostelle et dans les cours universitaires internationaux « Musique à Compostelle »

Père de quatre enfants, il était également universitaire à la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando à Madrid et à la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos à Valence.