Le compositeur d’avant-garde qui a façonné l’avenir du rock

Un mot de bon sens : si on vous demandait, au cours de votre prochain quiz de pub, quel jeune révolutionnaire était responsable de la proclamation « Il est nécessaire de détruire la musique », votre esprit pourrait faire défiler par réflexe un Rolodex d’iconoclastes et de provocateurs. y compris les goûts de Jean Lydon, Frank Zappa, Thurston Moore, Conrad Schnitzler et Brian Eno. Crédible devine tout ; mais ces mots ont en fait été exprimés par Pierre Henry, pionnier des principes de sourçage et de manipulation du son de la musique concrète, dans un court essai pugnace intitulé For Thinking About New Music, que le compositeur, né le 9 décembre 1927, écrit en 1947, alors qu’il n’avait que 20 ans.

« Aujourd’hui, la musique ne peut avoir qu’un [meaning] par rapport aux cris, aux rires, au sexe, à la mort », a poursuivi Henry. « Je crois que le [tape] La flûte à bec est actuellement le meilleur instrument pour le compositeur qui veut vraiment créer à l’oreille pour l’oreille.

Pierre Henry, décédé le 4 juillet 2017, à l’âge de 89 ans, est depuis longtemps reconnu comme une figure incontournable de le développement de la musique électroacoustique et électronique. Il y avait là une présence galvanique et libératrice dont l’expérimentation inlassable, immergée partout dans un monde illimité de potentialités sonores, s’est manifestée comme l’équivalent d’une vie d’œuvres stimulantes, intrépides et rédemptrices. Sa riche carrière est définitivement saluée avec Polyphonies, une compilation de 12 CD organisée et remasterisée par le compositeur lui-même, et comprenant neuf pièces inédites.

Écoutez Polyphonies sur Apple Music et Spotify.

Alors que la réputation d’Henry est inattaquable parmi les aficionados de la musique expérimentale, de nombreux fans de rock et de pop ont tendance à ne rien savoir de cet homme. Certains peuvent être conscients de sa collaboration controversée en 1969 avec Spooky Tooth, sur l’album Ceremony (inclus ici), tandis que d’autres pourraient apprécier l’ombre titanesque que son « Psyché Rock » 7 » (1967, avec Michel Colombier) jette sur le thème de Futurama ; mais cette collection devrait contribuer à élargir la perception de Pierre Henry en tant qu’avatar du son trouvé dont la facilité avec les magnétophones, les tables de mixage et l’instrumentation réutilisée a devancé des pans entiers de la culture psychédélique, électro et remix.

Fait intéressant, avec des digressions occasionnelles qui voient des pièces adjacentes plus récentes et plus anciennes se compléter ou se contraster, la chronologie est généralement inversée sur les 12 CD de Polyphonies. Par conséquent, l’ensemble commence effectivement avec l’œuvre d’Henry en 2016, Chroniques Terriennes, et se termine par des sorties formatrices de 1950 – Musique Sans Titre, Concerto Des Ambiguïtés et Symphonie Pour Un Homme Seul, cette dernière réunie avec son collègue pionnier de la musique concrète Pierre Schaeffer. L’effet est de doubler le respect pour Pierre Henry : au fur et à mesure que les pièces s’éloignent au fil des décennies, la vision audacieusement singulière du compositeur devient de plus en plus admirable.

Cela dit, la Chronique Terriennes inédite constitue un point d’entrée captivant – 12 séquences décrites par le compositeur comme « … des chroniques quotidiennes de rencontres avec l’instrument, la nature et l’essence de la musique ». Tour à tour tranquille et discrètement sinistre, ce paysage sonore remarquable atteint une logique interne particulière en juxtaposant la réverbération spacieuse des klaxons des navires transportés à travers un grand plan d’eau; chant des oiseaux; une courte rafale de sprechgesang ; une porte qui grince ; et le chant des grillons qui devient progressivement dense et oppressant. Dans son fouillis textuel et sa course, c’est l’équivalent audio des animations d’arrêt d’image troublantes de Jan Švankmajer.

Pour une compilation qui célèbre un corpus d’œuvres ostensiblement abstraites, Polyphonies contient des interludes étonnamment illustratifs. L’arc narratif implicite d’Une Tour De Babel (1998), par exemple, dépeint de manière appropriée l’émerveillement, l’orgueil et, finalement, la confusion, tandis que l’année précédente Une Histoire Naturelle Ou Les Roues De La Terre combine l’élémentaire avec le mécaniste pour représenter l’homme relation dangereusement cavalière avec les animaux et les écosystèmes d’un « monde en perdition ».

Certains morceaux, en revanche, peuvent être appréciés à un niveau plus basique, si les auditeurs souhaitent parquer leur intellect pour un moment. Le gazouillis, l’électronique voyeur et les ondes sinusoïdales vertigineuses du Kyldex de 1973 – extraits inédits d’un « opéra cybernétique » de trois heures et demie – sont une manne pour les amateurs des premiers synthés polyphoniques ; ou, en effet, toute personne pour qui le paysage lunaire de Clangers exerce une gravité puissamment nostalgique qui lui est propre.

De même, les débutants curieux venant de Polyphonies issus d’un milieu rock ou pop sont orientés vers le Rock Électronique – des impulsions de quasar en écho oblique de 1963, l’année du Merseybeat au Royaume-Uni – et, bien sûr, Ceremony, la « masse électronique » d’Henry de 1969 en collaboration avec Dent effrayante. Cette dernière expérience a déconcerté et aliéné la majeure partie de la base de fans du groupe à l’époque, mais elle sonne maintenant assez différente de tout ce qui a été tenté par un groupe à n’importe quel moment de l’histoire. De manière perverse – brillamment – ​​les parterres de chansons blues-rock du groupe sont cachés dans le mix sous la superposition bilieuse et changeante d’électronique agitée par la tempête d’Henry. « Credo » représente la ligne dans le sable, avec Henry contribuant une voix en boucle, absurde et découpée qui vient à l’auditeur aussi implacablement que les guêpes sur un site de pique-nique. Dites ce que vous voulez, mais il faut du génie pour interpréter la musique rock d’une manière volontairement opaque.

Le véritable coup de fouet est que des œuvres telles que Voile d’Orphée, Spatiodynamisme, Astrologie (toutes datant de 1953) et Symphonie Pour Un Homme Seul des années 1950 conservent toujours leur pouvoir de choquer, de confondre et de ravir. Ces créations sonores saisissantes sont destinées à rester hors du temps : des pièces d’inspiration permanente, qui franchissent les barrières qui, malgré les scolastiques rigoureux qui sont entrés dans leur construction, semblent réaffirmer le message que les chaînes sont relâchées et que tout est possible.

Des polyphonies peuvent être achetées ici.