Le compositeur de Mad Max, Junkie XL, vend aux enchères la « bande originale de votre vie » NFT

in

Le compositeur de films Tom Holkenborg, alias Junkie XL, est prêt à faire la bande originale de votre vie de NFT.

Le musicien met aux enchères un jeton non fongible (NFT) pour faire la bande-son de la vie du gagnant. Holkenborg dit qu’il créera une « odyssée audio personnalisée » unique de plus de 20 minutes pour le gagnant de l’enchère, basée sur une interview avec le gagnant.

Holkenborg est célèbre pour ses dizaines de films comme Mad Max : Fury Road et Justice League de Jack Snyder. Holkenborg dit que la vente aux enchères est une tentative d’expérimenter la technologie NFT et l’approche décentralisée de la propriété des objets numériques.

“Sous le battage médiatique, cela ressemble toujours à du punk rock et du bricolage, et je pense que des possibilités majeures existent au sein de la blockchain pour aider les créateurs à responsabiliser”, a déclaré Holkenborg à Decrypt. “Je pensais que la” bande originale de ta vie “était ma chance d’ajouter quelque chose de différent et de faire quelque chose de totalement unique.”

La NFT « Soundtrack of Your Life » sera vendue aux enchères sur AmplifyX – une plate-forme NFT construite sur la blockchain Tezos. Les enchères commenceront le 16 juin à 12 h HNE. La blockchain Tezos est différente en ce qu’elle utilise un mécanisme de preuve de participation pour se valider.

La plupart des NFT sont construits sur la blockchain Ethereum, qui utilise actuellement un mécanisme de preuve de travail. Cet algorithme gourmand en énergie oblige les mineurs à valider et vérifier les transactions, ce qui entraîne des frais et une consommation d’énergie élevés. Par exemple, OneOf dit que frapper un NFT sur Tezos utilise deux millions de fois moins d’énergie que d’autres réseaux comme Ethereum.

La vente aux enchères NFT « Soundtrack of Your Life » comprendra également une collection d’autres œuvres de Junkie XL. Cela inclut également son premier travail original non lié au cinéma depuis 2012, le single “Malgré tout ce qui était”. Il comprendra également trois œuvres audiovisuelles du musicien en partenariat avec l’artiste visuel Space Renders.

Holkenborg n’est pas le premier artiste à embrasser l’espace NFT, mais il rejoint un chœur grandissant. Le groupe de rock Kings of Leon a sorti son dernier album en tant que NFT. L’artiste EDM 3Lau a gagné plus de 11 millions de dollars, vendant un album sous forme de 33 NFT individuels. Même Mick Jagger et Dave Grohl ont sauté dans l’engouement pour le NFT au cours des derniers mois.

Alors que le prix des enchères NFT a baissé ces derniers mois, il y a encore beaucoup de croissance dans l’espace. Le portefeuille matériel de crypto-monnaie populaire Ledger a nommé l’ancien directeur d’Apple Music Parker Todd Brooks à la tête des NFT. Ledger espère créer un produit de gestion NFT pour les membres de la communauté.