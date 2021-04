Le compositeur de Mortal Kombat Benjamin Wallfisch marquera le film Flash

Warner Bros. a récemment confirmé l’incroyable nouvelle que Michael Keaton reviendrait en effet pour reprendre son rôle de Batman dans Andy Muschietti Le flash, mais nous avons également appris (via THR) que Combat mortel le compositeur Benjamin Wallfisch est sur le point de marquer le film de bande dessinée.

CONNEXES: Batman de Michael Keaton a confirmé son retour pour The Flash!

Wallfisch a précédemment travaillé avec Muschietti sur IT: Chapitre un et IT: Chapitre deux et a également travaillé sur DC Shazam! aussi bien que L’homme invisible, Figures cachées et Un remède pour le bien-être. Son nouveau score pour Combat mortel est disponible en streaming dès maintenant et propose une nouvelle version impressionnante du populaire “Techno Syndrome” ou “Combat mortel chanson du thème.”

https://t.co/rDhqWi9JJY – Benjamin Wallfisch (@benwallfisch) 19 avril 2021

Le flash, qui a vu son dernier brouillon rédigé par Oiseaux de proie Christina Hodson, adaptera le scénario emblématique de «Flashpoint» et verra le Scarlet Speedster (joué par Ezra Miller) voyager dans le temps dans le but d’empêcher le meurtre de sa mère, pour ensuite fractionner par inadvertance l’avenir dans une nouvelle chronologie avec les 30 ans de Keaton -old Batman le protégeant.

Aux côtés de Miller, qui a dépeint le héros dans Batman v Superman: l’aube de la justice, Justice League de Zack Snyder, le théâtral Ligue de justice, Suicide Squad et les CW Crise sur des terres infinies événement croisé, et Keaton, le casting du film verra le retour de Kiersey Clemons dans l’intérêt amoureux de Barry Allen Iris West et l’itération de Ben Affleck de The Dark Knight, ainsi que Ron Livingston intervenant pour Billy Crudup en tant que Henry Allen, Maribel Verdú comme Nora Allen et la future Sasha Calle comme Supergirl.

CONNEXES: Le film flash d’Ezra Miller, longtemps attendu, commence enfin sa production

Le flash est en développement depuis 2014, avec divers scénarios envisagés avant d’atterrir sur «Flashpoint» de Geoff Johns et Andy Kubert en 2017 et de prendre le même titre avant de revenir à son titre actuel et de voir un certain nombre de réalisateurs aller et venir, dont Seth Grahame -Smith (Abraham Lincoln: Chasseur de vampires), Rick Famuyiwa (Le mandalorien) et John Francis Daley et Jonathan Goldstein (Soirée jeu).

Le flash devrait sortir en salles le 4 novembre 2022.