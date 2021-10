Le compositeur de Persona Shoji Meguro quitte Atlus pour créer des jeux indépendants

Persona 5: Strikers est le dernier jeu auquel Meguro a travaillé en tant qu’employé d’Atlus. Capture d’écran : Atlus

Le compositeur japonais Shoji Meguro a annoncé qu’il avait quitté Atlus, démissionnant de la société de jeux basée à Tokyo en septembre dernier.

« Je crée moi-même des jeux de rôle pendant mon temps libre depuis cinq ans maintenant », a écrit Meguro dans un communiqué officiel, ajoutant qu’il avait décidé de quitter Atlus pour se concentrer sur son rêve de développer des jeux indépendants.

Meguo avait postulé pour entrer au Kodansha Game Creators Lab et a été sélectionné comme finaliste. Cela l’a apparemment inspiré à créer des jeux indépendants à temps plein. (Divulgation complète : mes deux premiers livres ont été publiés par Kodansha.)

Meguro a rejoint Atlus en 1995, se faisant les dents sur Revelations: Persona en 1996. Pendant son séjour à Atlus, il a collaboré musicalement avec Tetsuya Kobayashi, Toshiki Konishi et Atsushi Kitajoh, entre autres. Il a principalement travaillé sur les titres Shin Megami Tensei et Persona. Il a également dirigé les remakes PSP de Shin Megami Tensei : Persona et Persona 2.

Meguro a également composé de la musique pour l’anime Persona, y compris les films d’animation en vedette. Plus récemment, il a travaillé comme directeur du son sur Persona 5 : Strikers.

« Cependant, je continuerai à entretenir de bonnes relations avec Atlus », a écrit Meguro. « Tout en me concentrant sur le développement de mon propre jeu indépendant, je continuerai à travailler avec Atlus sur la musique du jeu, j’espère donc que ceux d’entre vous qui étaient préoccupés par l’annonce soudaine se sentiront soulagés. »

« Enfin, je tiens à remercier Atlus Co., Ltd. et ma famille pour leur accompagnement », a-t-il ajouté. « Je tiens également à remercier Kodansha de m’avoir donné la chance de relever le défi. »

Au Japon, il n’est pas rare que des compositeurs de jeux continuent d’écrire de la musique pour leurs anciens employeurs après être devenus indépendants. C’est bien de voir que Meguro était sur le point de conclure un accord qui profite à lui et à Atlus.