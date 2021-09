Le compositeur de ‘Respect’ Kris Bowers explique comment Aretha a façonné sa carrière .

Kris Bowers était destiné à faire des musiques de films. Avec ses deux parents dans l’industrie de la télévision, le natif de Los Angeles a développé des côtelettes de piano incroyables dans son enfance et s’est toujours considéré comme un compositeur.

Le diplômé de Juilliard a informé ses parents de ses plans des années avant qu’ils ne deviennent réalité.

Kris Bowers pose lors d’une conférence de presse pour le court métrage nominé aux Oscars « A Concerto is a Conversation » (.)

“En fait, j’ai dit à mes parents quand j’avais 12 ans, que je voulais entrer dans une école de piano jazz, tourner avec mes artistes de jazz préférés, jouer avec mon propre groupe, puis passer à la musique de film”, a déclaré Bowers au Grio.

Vingt ans plus tard, ses plans se sont concrétisés.

Alors qu’il s’est fait un nom en tant que très jeune lion dans une scène de jazz déjà jeune, qui comprenait des artistes progressifs comme José James, Robert Glasper, et Christian Scott, Bowers attendait son heure avant d’avoir l’occasion de marquer un film.

Plusieurs musiques de films et un Emmy Award plus tard, 2021 s’avère être une année déterminante pour la carrière de Bowers, 32 ans. Il a marqué Les États-Unis contre Billie Holiday, Space Jam: A New Legacy et le prochain King Richard, le Will Smith dirigé biopic sur Richard Williams, Serena et Vénus Williams’ père et entraîneur.

Une autre mission pour Bowers cette année, Respect, qui s’est déroulée de manière fortuite, a trouvé Bowers insérant un caractère poignant mélodique dans certains des événements de la vie les plus traumatisants de la défunte reine de la soul.

Alors que Bowers faisait son retour sur scène cette semaine au SFJazz Center, il a expliqué comment Franklin l’a mis sur la voie du succès qu’il connaît maintenant.

Les graines de Bowers écrivant de la musique pour Respect ont été semées il y a des années lorsque le pianiste alors âgé de 22 ans a rencontré Franklin alors qu’il participait au prestigieux Thelonious Monk International Jazz Piano Competition, qu’il a remporté en 2011.

“Pendant les demi-finales, elle a entendu mon set et m’a demandé de demander à me rencontrer”, a déclaré Bowers. “Et elle est dans le hall avec tout son entourage et m’a dit qu’elle aimait mon jeu et qu’elle voulait vraiment mes informations.“

De là, Franklin présenterait son publiciste Tracy Jordanie à Bowers, qui est devenu son premier manager. Jordan a aidé Bowers à obtenir un poste en tant que compositeur de films, et il était parti.

Franklin et Bowers sont restés en contact, parlant souvent de piano et de musicalité.

Kris Bowers et Aretha Franklin (Kris Bowers)

“J’étais vraiment impressionné par le fait qu’elle était encore une telle étudiante”, a déclaré Bowers à propos de Franklin. «Comme la plupart du temps, nous parlions simplement de piano et de ce qu’elle essayait de faire mieux et des choses sur lesquelles elle essayait de travailler et du fait qu’elle le faisait à ce stade de sa carrière. Cela a toujours été une telle inspiration pour moi.

Bien qu’au moment où il a été embauché pour marquer Respect Bowers avait déjà marqué pour des projets majeurs tels que Green Book et Bridgerton et When They See Us de la série Netflix, faire le biopic de Franklin était un peu plus intimidant.

“C’est vraiment quelque chose que je me sens honnêtement un peu intimidé par le début”, a déclaré Bowers. “Quelque chose que je ressentais, je n’étais pas sûr de ce que cela ferait de travailler dessus et je n’étais pas sûr non plus, vous savez, je ne savais pas comment cela se passerait et tout ça avant de le voir.”

Bien qu’il n’y ait que quelques moments dans Respect qui nécessitaient une musique originale de Bowers, ils étaient pendant des scènes charnières de la vie de Franklin. Un de ces moments est celui où une jeune Aretha découvre que sa mère est décédée. Voir le film a humanisé Franklin pour Bowers et il a vu son mentor sous un nouveau jour.

« Vous pensez à quel point elle était une artiste puissante et une artiste incroyable », a déclaré Bowers, « et combien elle a mis tout ce travail prolifique [out] et le fait qu’elle faisait en même temps face à ces difficultés en interne. Je pense que cela met tellement plus en perspective à quel point un artiste est génial [she was] et à quel point je suis reconnaissant qu’elle ait continué à faire le travail qu’elle a fait.

Bowers a également été impressionné par l’actrice incarnant Franklin dans le film, lauréat d’un Oscar, de Tony et d’un Grammy Award. Jennifer Hudson. Il n’était pas seulement ébloui par sa capacité à incarner le discours et les manières de Franklin, mais par son engagement à apprendre à jouer du piano pour le rôle.

“Le fait que Jennifer Hudson ait joué tant de choses en direct”, a déclaré Bowers, “vous pouvez simplement ressentir l’énergie de la performance d’une manière que vous ne ressentiriez pas si elle l’avait doublé et était, comme, la lèvre synchronisation avec la musique.

