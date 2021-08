Le compositeur de RuneScape Ian Taylor emprisonné pour agression sexuelle sur mineur

Ian Taylor, le compositeur à l’origine d’une grande partie de la musique du MMO gratuit RuneScape, a été condamné aujourd’hui par le Peterborough Crown Court en Angleterre à 22 mois de prison après avoir reconnu avoir agressé en état d’ébriété une fille de moins de 13 ans en décembre dernier.

Selon un rapport du Cambridge Independent, Taylor, une résidente de Cambridge, âgée de 53 ans, a été impliquée dans un incident impliquant une mineure qui a eu lieu aux premières heures du 21 décembre. L’incident a été révélé lorsque la fille en question s’est confiée à un membre de la famille. Interrogé par la police sur l’affaire, Taylor a avoué, reconnaissant que ses actions étaient inappropriées et affirmant qu’il était ivre et déprimé à l’époque.

Taylor a alors reçu une réquisition postale, un document officiel l’informant qu’il devait être jugé par le tribunal pour avoir agressé une fille de moins de 13 ans. Il a de nouveau reconnu l’infraction lors de sa première audience, et sa peine a été prononcé aujourd’hui devant la Crown Court de Peterborough. En plus de purger 22 mois de prison, Ian Taylor sera également inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 10 ans.

Selon une déclaration publiée par le développeur de RuneScape Jagex à Kotaku, Ian Taylor a été licencié de la société en mars de cette année.

« Jagex attend les normes les plus élevées de son personnel et nous agissons de manière décisive si les valeurs qui nous sont chères ne se reflètent pas dans le comportement des employés. La personne en question ne travaille plus chez Jagex, et a été licenciée lorsque les circonstances des allégations ont été révélées en mars 2021.

«Nous avons effectué un examen interne des interactions de l’employé avec le personnel et tous les joueurs avec lesquels il a pu entrer en contact pendant son séjour chez Jagex. Nous n’avons trouvé aucune preuve qui pourrait inciter à une enquête plus approfondie pour le moment. »