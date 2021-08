Le compositeur explique que la musique étrange .

in

Si vous avez regardé un seul épisode de “The White Lotus”, la série limitée de HBO qui se déroule dans un complexe hawaïen exclusif, vous vous êtes probablement couché avec sa musique à thème hypnotique qui résonnait dans vos oreilles, faisant transpirer vos paumes et votre cœur. faire la course, alors que vous avez fait une vaine tentative pour dormir.

Écrit par le compositeur Cristobal Tapia de Veer, la partition est la clé de l’atmosphère de terreur presque suffocante de la série. Les fans de “The White Lotus”, une satire tranchante de privilèges et de droits, ont répondu avec enthousiasme à son travail sur les réseaux sociaux.

Bulletin

Le guide complet de la visualisation à domicile

Obtenez Screen Gab pour des recommandations hebdomadaires, des analyses, des interviews et des discussions irrévérencieuses sur la télévision et les films en streaming dont tout le monde parle.

Vous pouvez occasionnellement recevoir du contenu promotionnel du Los Angeles Times.

“Mes jours et mes nuits sont entièrement marqués par le thème musical de” The White Lotus “”, a tweeté l’actrice Sarah Paulson – vraisemblablement une référence à la contagiosité de la partition.

Le créateur Mike White, qui a écrit et réalisé les six épisodes de la série, a déclaré qu’il voulait “une musique qui vous donne l’impression qu’il va y avoir une sorte de sacrifice humain à un moment donné”. L’objectif était un sentiment d'”anxiété tropicale”, a-t-il déclaré. “Cristobal a cloué ça – et puis certains.”

Dans une récente conversation vidéo depuis son domicile au Canada, Tapia de Veer a rappelé que lors de ses premières conversations avec White, il avait exprimé le désir de faire quelque chose de différent de la bande originale d’une comédie typique, quelque chose avec un plus grand sens du mystère – un effet qu’il a décrit comme « Hitchcock hawaïen ».

Sa partition comprend des flûtes discordantes et des percussions qui s’accélèrent régulièrement, superposées à des cris animaliers et à de lourds gémissements.

Fred Hechinger et Steve Zahn dans une scène de “The White Lotus”.

(Mario Perez / HBO)

Dans le générique d’ouverture de “The White Lotus”, la musique est associée à des images sinistres de fruits pourris et de poissons mourants cachés dans un papier peint tropical luxuriant – des visuels qui reflètent l’accent mis par le spectacle sur les aspects corrosifs du tourisme haut de gamme. Tout au long de la série, la partition confère une tension constante à des scènes de jolies personnes se prélassant sous des palmiers.

Avant de créer le ver d’oreille le plus évocateur sur HBO depuis la chanson thème « Succession », Tapia de Veer, originaire du Chili, a étudié la percussion classique dans un conservatoire de Québec. Son groupe One Ton a connu un succès canadien avec la chanson « Supersex World » au début des années 2000, mais après avoir travaillé comme musicien de tournée, il s’est tourné vers la création de musique pour le cinéma et la télévision.

Une percée a eu lieu lorsqu’il a écrit la partition étrange de la série à suspense britannique “Utopia”, qui a été refaite par Amazon l’année dernière.

“Cette émission est devenue une sorte de référence pour beaucoup de gens dans le monde de la production”, a-t-il déclaré. « Chaque projet que j’ai réalisé depuis, les gens m’appellent à cause de ça. » “Utopia” a conduit à travailler sur un certain nombre d’autres projets explorant des thèmes tout aussi sombres, notamment l’anthologie techno-dystopique “Black Mirror”, le drame sur l’intelligence artificielle “Humans” et le thriller de vengeance nazi “Hunters”. En 2018, il a reçu une nomination aux Emmy pour son travail sur une autre série de science-fiction, “Philip K. Dick’s Electric Dreams”.

Contrairement à ces projets, “The White Lotus” – une comédie de mœurs post-coloniale mêlée à un mystère de meurtre – “était une sorte de vacances”, a déclaré Tapia de Veer, un personnage génial et résolument froid avec une barbe volumineuse et un nœud supérieur touffu. Il a immédiatement répondu aux scripts de White et à l’argumentaire de vente sans intervention du cinéaste. “Il était très facile à vivre”, a déclaré Tapia de Veer.

Le processus de création de la musique était “très improvisé”, a-t-il déclaré. «Je viens de commencer à jammer sur des percussions et tous ces trucs sauvages. Cela a juste commencé à ressembler à un zoo, d’une manière ou d’une autre, et j’étais complètement dedans. Donc ce n’était pas calculé – vous savez, essayer de rire de ces gens et faire passer pour des singes. Mais d’une manière ou d’une autre, c’est devenu comme ça.

Tapia de Veer a utilisé des méthodes inhabituelles pour évoquer les sons d’une jungle sinistre, créant un gazouillis étrange en soufflant trop dans une flûte. C’était aussi lui qui faisait tous les cris perçants que vous entendez. “C’est agressif mais drôle en même temps”, a-t-il déclaré. « J’ai bien ri pendant tout le projet. Je criais juste dans des flûtes, faisant des trucs complètement ridicules comme des sons de singe.

Il a également utilisé un instrument sud-américain appelé charango (semblable à un ukulélé); une dizaine de tambours de différentes cultures (pour la plupart des tambours faits à la main en bois et en peau de bête) ; une variété de shakers naturels; et un peu de piano mélancolique.

“Le reste n’est que du bruit”, a-t-il ajouté.

Une image de “The White Lotus” de HBO.

(Mario Perez / HBO)

Le but était de rendre la musique juste assez menaçante sans en faire trop. Même s’il est révélé dans la scène d’ouverture de la série que quelqu’un meurt, “The White Lotus” a un nombre de corps relativement limité et concerne davantage le personnage que l’intrigue.

“Je ne voulais pas que les gens s’attendent à ce qu’il se passe des choses : ‘OK, la musique est très sombre, alors quelqu’un va se faire décapiter'”, a-t-il déclaré. « Beaucoup de spectacles sont extrêmes maintenant par rapport à ce que Mike a fait. Il y a donc un risque d’être trop et les gens s’attendent à des meurtres.

Tapia de Veer a trouvé qu’il y avait beaucoup de profondeur émotionnelle dans l’histoire et a ressenti une sympathie particulière pour Armond (Murray Bartlett), le directeur de l’hôtel tendu qui se déroule de manière spectaculaire.

“Je peux comprendre sa douleur, le fait de traiter avec des enfants privilégiés et comment une personne comme celle-là peut devenir folle”, a-t-il déclaré. “Je suppose que certaines personnes pourraient regarder cela et dire:” Je ne suis pas intéressé par les problèmes des riches “ou quoi que ce soit d’autre, mais il y a des choses vraiment tristes là-dedans.”

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));