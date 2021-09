Le compositeur romantique négligé que vous devez connaître

Clara Schumann, née Wieck, est née à Leipzig le 13 septembre 1819 et elle est devenue célèbre en tant qu’enfant prodige, se produisant à Paris, à Vienne et dans toute l’Europe pendant son adolescence. Elle a grandi pour devenir l’une des pianistes les plus importantes de son époque et une compositrice avec une voix personnelle distinctive. Sa vie dans la musique a eu de nombreuses facettes, toutes significatives de différentes manières. Pourtant, jusqu’à récemment, on se souvenait principalement d’elle comme de … Mme Robert Schumann.

Le pianiste Isata Kanneh-Mason a pour mission de faire enfin connaître la musique de Clara Schumann. Elle a sorti son premier album, Romance – The Piano Music of Clara Schumann, pour célébrer le 200e anniversaire de la naissance de Clara en 2019. « Elle était une femme très forte et avait sept enfants – et je viens d’une famille de sept frères et sœurs », a-t-elle dit. « Il est fascinant qu’il y a 200 ans, Clara ait pu poursuivre une si longue carrière de pianiste tout en ayant une famille nombreuse et en faisant face aux difficultés de la maladie mentale de son mari. Sa force tout au long de sa longue vie m’a impressionné, inspiré et énormément intrigué.

« Sa musique me rappelle Chopin et Mendelssohn, mais en même temps ça ne ressemble à personne d’autre. Vous pouvez dire à quel point elle était romantique, mais aussi à quel point elle était forte. Ce sont deux éléments déterminants de son personnage.

Concerto pour piano de Clara Schumann

Au cœur du premier album de Kanneh-Mason, Romance, consacré à la musique de Clara Schumann, est l’une de ses œuvres les plus célèbres : le Concerto pour piano, commencé alors qu’elle n’avait que 13 ans. Elle a donné sa première au Gewandhaus de Leipzig à l’âge de 16 ans, sous la direction de Felix Mendelssohn . Il incorpore des touches étonnamment originales, y compris un solo de violoncelle dans le mouvement lent (ce détail a peut-être servi plus tard d’exemple conceptuel à son ami Johannes Brahms dans son propre Concerto pour piano n° 2).

« L’écriture au piano est diaboliquement difficile », déclare Kanneh-Mason. « On peut voir quelle virtuose elle a dû être – c’est plein de sauts énormes et de passages d’octave fous. Cela semble une pièce très mature et parfois je ne peux pas croire à quel point elle était jeune quand elle l’a écrite.

Romances pour piano de Clara Schumann

Les Romances pour piano op. 11 ont été écrites en 1839 alors que Clara était en tournée à Paris. Robert Schumann a publié le second comme supplément à son journal, la Neue Zeitschrift Für Musik. L’année suivante, Robert et Clara se sont enfin mariés – après une longue bataille avec le père de Clara, qui s’était opposé au mariage et avait fait tout ce qu’il pouvait pour séparer le couple. Le mariage a eu lieu la veille du 21e anniversaire de Clara.

Transcriptions de ‘Widmung’ et ‘Mondnacht’ par Clara Schumann

Kanneh-Mason a inclus sur son album les transcriptions de Clara de deux des chansons les plus appréciées de son mari, « Widmung » (« Dédicace ») et « Mondnacht » (« Nuit au clair de lune »). « Le mariage avec Robert a été une grande partie de la vie de Clara, et je voulais le refléter dans le programme », explique Kanneh-Mason. « La transcription de ‘Widmung’ par Liszt est mieux connue ; il a allongé la chanson et a ajouté quelques passages typiquement flashy. Mais je préfère la transcription de Clara car elle garde la simplicité de la chanson dans sa forme la plus pure.

La Sonate pour piano en sol mineur de Clara Schumann

Contrairement aux chansons de Robert, la Sonate pour piano en sol mineur de Clara est restée inédite jusque, incroyablement, dans les années 1980. “Elle l’a écrit dans les premières années de son mariage avec Robert, comme un cadeau pour lui”, explique Kanneh-Mason. «Et il semble qu’il ait déconseillé de le publier – bien que personne ne semble savoir exactement pourquoi. Clara a ensuite publié le scherzo séparément, il semble donc qu’elle n’ait jamais eu l’intention de voir toute la sonate voir le jour. C’est aussi bien qu’il ait été découvert toutes ces années plus tard.

Malgré des idéaux élevés sur l’effort créatif partagé pendant leur cour, Robert n’était pas particulièrement favorable aux compositions de Clara une fois qu’ils se sont mariés. “Avoir des enfants et un mari qui improvise constamment ne va pas de pair avec la composition… Clara elle-même sait que sa principale occupation est d’être mère”, a-t-il écrit. Clara a donné naissance à huit enfants en 13 ans – pourtant, ayant découvert que la garde d’enfants pouvait être engagée, elle a pu continuer sa vie de concert. Après tout, quelqu’un devait gagner sa vie ; Les compositions de Robert peuvent être révolutionnaires, mais ne rapportent pas toujours le bacon à la maison.

Les Trois Romances de Clara Schumann

Les Trois Romances de Clara op. 22 pour violon et piano datent de 1852-1853 et ont été écrites pour le célèbre violoniste Joseph Joachim, un ami proche des Schumann. C’est Joachim qui a introduit le jeune Johannes Brahms dans leur maison ; pendant la longue maladie de Robert et après sa mort, Brahms est devenu un soutien indéfectible pour Clara (qu’il aimait profondément, même si sans contrepartie). Brahms et Joachim sont restés – à quelques retombées près – deux de ses amis les plus proches pour le reste de sa vie.

Joachim et Clara ont fréquemment interprété ses Romances en duo. « Ils reflètent l’importance de l’amitié de Clara avec Joachim », dit Kanneh-Mason, « et montrent à quel point elle s’est développée en tant que compositeur. Chacun a un style très différent, ils sont harmoniquement complexes et ils vous attirent vraiment. En entendant Joachim jouer les Romances, un auditeur éminent – ​​George V de Hanovre – les a déclarés « un plaisir merveilleux et céleste ».

Elles figuraient malheureusement parmi les dernières pièces publiées par Clara. Après l’incarcération de Robert dans un asile psychiatrique en 1854 et sa mort là-bas deux ans plus tard, elle ne compose guère plus. C’était comme si son feu créateur disparaissait dans la tragédie de son deuil et les exigences de s’occuper de sa famille au cours des années qui ont suivi.

Beaucoup plus tard, Clara écrivit : « J’ai cru autrefois posséder un talent créatif, mais j’ai abandonné cette idée ; une femme ne doit pas désirer composer, il n’y en a jamais eu encore qui puisse le faire. Dois-je m’attendre à être le bon ? Cela semble un triste reflet de la façon dont les préjugés contre les compositrices pourraient s’infiltrer dans l’âme même des femmes les plus douées de l’histoire.

“Elle n’est pas perdue ..mais je pense qu’elle avait besoin d’être redécouverte.”

Mais maintenant, Kanneh-Mason est certain que la musique de Clara Schumann est là pour rester. « J’aimerais que sa musique fasse partie intégrante du répertoire des concerts », dit-elle. Clara est-elle vraiment un génie perdu ? “Elle n’est pas perdue”, suggère Kanneh-Mason. “Mais je pense qu’elle avait besoin d’être redécouverte.”

