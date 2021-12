Le compromis de travail à distance pourrait être gagnant/gagnant pour Apple

Les entreprises, grandes et petites, ont dû repenser leurs plans de travail au bureau, beaucoup optant pour un compromis de travail à distance. Google a récemment repoussé ses propres plans de retour au bureau, et son propre accord est similaire à celui d’Apple, mais avec un peu plus de flexibilité.

Bien qu’il semble peu probable qu’Apple repense sa position en profondeur, il a offert le mois dernier une concession supplémentaire, et il me semble que l’étendre pourrait être une solution gagnant-gagnant pour l’entreprise et les employés…

Apple et Google ont tous deux la même politique de base : trois jours par semaine au bureau, deux jours de travail à distance. Apple spécifie les jours de bureau : les lundis, mardis et jeudis. Google dit que le personnel doit être au bureau trois jours par semaine, mais les équipes peuvent convenir entre elles des jours.

Certains employés d’Apple ont demandé une plus grande flexibilité, y compris la possibilité de travailler à temps plein à domicile, le cas échéant, mais le PDG Tim Cook a d’abord été catégorique sur le fait que l’entreprise ne bougerait pas de sa position précédemment déclarée.

Apple a offert un avantage supplémentaire : les employés pourraient – avec l’accord de leur manager – prendre deux semaines supplémentaires par an de travail à distance. Cela visait à permettre au personnel de travailler tout en voyageant, soit pour rendre visite à la famille et aux amis, soit simplement pour profiter d’un dépaysement.

J’ai plaidé en faveur d’une plus grande flexibilité en juillet, mais Apple n’a fait qu’une seule concession par la suite : les semaines supplémentaires de travail à distance ont été doublées, passant de deux semaines à quatre.

C’est ici que je pense qu’il y a place pour un autre compromis sur le travail à distance. L’extension de cette offre à deux mois, voire trois, pourrait rendre les employés mécontents beaucoup plus heureux de l’accord, tout en conservant le noyau trois jours par semaine le reste de l’année.

J’ai une expérience personnelle de la valeur de ce type de flexibilité : j’ai travaillé à domicile pendant la majeure partie de ma vie. J’ai été entraîné dans le monde de l’entreprise pendant un peu plus d’une décennie, mais pendant la majeure partie de ma vie professionnelle, j’ai eu la liberté de travailler où je voulais.

Pour moi, c’est un avantage absolument énorme. D’abord parce que j’adore mon trajet de 10 secondes. Mais aussi parce que cela me permet de voyager tout en continuant à travailler. Avant la pandémie, je prenais des vacances-travail plusieurs fois par an. J’ai visité des villes aussi répandues que Buenos Aires, Boston, Le Cap, Las Vegas, Shanghai, Tokyo et Vancouver, travaillant le matin et passant des vacances l’après-midi (ou vice-versa, selon les fuseaux horaires). Cela signifie que j’ai l’impression de prendre beaucoup plus de vacances qu’en réalité.

Étendre l’avantage du travail à distance à deux ou trois mois serait un énorme bonus pour les employés en termes d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Certains pourraient l’utiliser pour parcourir le pays ou le monde, enrichissant ainsi leur vie. D’autres, qui apprécient fortement le travail à domicile, pourraient profiter de ce style de vie pendant une bonne partie de l’année.

Bien sûr, les mêmes cavaliers que j’ai mentionnés la dernière fois s’appliqueraient toujours. Il y aura des employés qui devront travailler au bureau la majeure partie de l’année, donc des concessions mutuelles seraient nécessaires des deux côtés. Mais les employés dont le travail peut être effectué efficacement de n’importe où obtiendraient une victoire considérable, tout en permettant à Apple de protéger sa position de travail de bureau étant la norme.

Quelle est votre opinion? Serait-ce un bon compromis, ou Apple devrait-il s’en tenir à ses armes ? S’il vous plaît participer à notre sondage et partager vos pensées dans les commentaires.

