Le “compte à rebours” commence pour Jorge Martín

22/04/2021 à 12:39 CEST

“Les 3 opérations ont été parfaites. Merci aux docteurs Mir, Jimeno, Campillo, Monllau et leurs équipes. Le compte à rebours commence!”. C’est comme ça qu’il est motivé Jorge Martin sur ses réseaux sociaux après avoir été opéré à la clinique Quirón Dexeus de Barcelone, après la grave chute qu’il a subie en essais libres lors du Grand Prix du Portugal le week-end dernier. Le pilote madrilène, qui ratera la course du 2 mai à Jerez et probablement la prochaine épreuve du calendrier au Mans, a déjà un remplaçant avec le Pramac Ducati, qui a inscrit Tito Rabat pour le GP d’Espagne.

Les 3 opérations ont été parfaites. Merci aux docteurs Mir, Jimeno, Campillo, Monllau et leurs équipes. Le compte à rebours commence! // 3 chirurgies se sont parfaitement déroulées. Le compte à rebours commence! pic.twitter.com/mf5YkmaINn – JorgeMartínAlmoguera (@ 88jorgemartin) 21 avril 2021

Martín a été évacué vers l’hôpital de Faro Après sa chute en FP3 et les médecins ont détecté plusieurs fractures, en plus d’un coup sévère à la tête qui a rendu l’opération reportée à Barcelone pour éviter des complications avec l’anesthésie. En fin de compte, comme il l’a lui-même expliqué dans les réseaux, les médecins l’ont opéré pour diverses blessures: “Un dans la main droite, du gros orteil, un autre dans le genou gauche qui me prendra un peu plus de temps, et puis un autre dans le pied droit, dans la malléole tibiale, au total il y aura trois chirurgies en même temps avec trois médecins et trois équipes différentes & rdquor ;.

Le pilote lui-même a tenu pour acquis son retrait des deux prochains grands prix, plaçant son retour le 30 mai en Italie. «Jerez impossible, Le Mans sûrement impossible aussi, mon objectif est fixé sur Mugello& rdquor;, assure-t-il.

Ce même jeudi matin, Martín a salué ses disciples: «Bonjour, et comme un Phénix, je me régénère de mes cendres. Allez & rdquor;.