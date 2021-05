Le compte à rebours de l’équipe espagnole pour le championnat d’Europe commence

31/05/2021 à 11h14 CEST

Ce lundi le chemin de l’Espagne commence pour l’Eurocup où la sélection de Luis Enrique espère aller le plus loin possible. A 13h30 les 24 internationaux sont convoqués dans la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, à l’exception des joueurs de Villarreal (Gerard Moreno et Pau Torres), David de Gea de Manchester United, Cesar Azpilicueta de Chelsea et les quatre joueurs de la Ville (Rodrigo, Eric García, Emeric Laporte et Ferran Torres).

Dans le cas du tout nouveau vainqueur de la Ligue Europa et du gardien de United, ce sera demain mardi qu’ils rejoindront la concentration. Il est prévu à 14h30. Un jour plus tard, ce sera l’arrivée des finalistes de la Ligue des champions. Tous, à commencer par les 16 qui arrivent aujourd’hui, doivent passer un test d’antigène avant de rejoindre la dynamique de concentration. Ce sera dans l’après-midi qu’ils seront placés sous les ordres de Luis Enrique.

Dix sont les séances préparatoires que l’entraîneur a prévues jusqu’aux débuts le 14 au stade Cartuja de Séville contre la Suède. Selon le planning conçu par l’Asturien et son équipe de travail, il y aura deux jours de repos dans cette concentration avant le début de la compétition professionnelle. Le premier aura lieu le dimanche 6 juin, remplissant ainsi la première semaine de travail. La seconde est prévue le jeudi 10.

Sur ces dix sessions préparatoires, deux d’entre elles seront officielles et préalables aux deux matches amicaux que la RFEF a clôturés dans cette phase de préparation au Championnat d’Europe.. Le premier jeudi 3 sera à 19h00 au Metropolitan Stadium. Dans le précédent du duel avant Le Portugal, l’actuel champion d’Europe. Ce même jour, Luis Enrique apparaîtra également. Rencontre pour laquelle tous les joueurs doivent passer les PCR obligatoires mercredi prochain.

La deuxième séance d’entraînement officielle aura lieu le lundi 7 au stade de Butarque avant le deuxième match amical contre Lituanie. Ensuite, l’entraîneur espagnol parlera à nouveau. Une rencontre pour laquelle les joueurs doivent passer le PCR correspondant le samedi 6 juin.

La prochaine séance d’entraînement officielle aura lieu le 13 au stade de la Cartuja à Séville à partir de 18h30.. Il faudra quelques heures avant les débuts contre la Suède lors du premier des trois matches que l’Espagne jouera au stade sévillan. Juste avant que l’Asturien ne réapparaisse. Cette fois, ce sera télématique, conformément à ce qui est établi par le règlement de l’UEFA. Dix jours intenses de travail où la RFEF prévoit également, en plus des apparitions du sélectionneur, un total de six attentions médiatiques dans ces quatorze premiers jours de travail de l’équipe espagnole. En fait, le seul jour où il n’y aura pas une telle attention sera ce lundi, coïncidant avec l’arrivée des joueurs.

LES NOMBRES DES 14 PREMIERS JOURS DE LA SÉLECTION

– Dix séances d’entraînement, dont trois avant les matchs contre le Portugal, la Lituanie et les débuts contre la Suède

– Deux jours de congé : 6 et 10 juin

– Six apparitions de Luis Enrique. Trois avant le match et trois autres après le match

– Six jours d’attention aux médias, quelle que soit l’apparence de l’entraîneur

– Les finalistes de la Ligue Europa arrivent mardi et mercredi ce sera au tour des joueurs de la Ligue des Champions