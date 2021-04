Le compte à rebours Google I / O vous permet de profiter d’un beau jeu de Breakout pendant que vous attendez

Google I / O est dans environ un mois, ce qui semble être une éternité dans le monde de la technologie. Pour vous aider à passer le temps pendant que vous attendez, Google a fourni un nouveau jeu de puzzle sur la page d’accueil de la conférence. En accédant au site, vous rencontrerez une nouvelle page de compte à rebours avec plusieurs orbes colorés répartis sur la page. En cliquant sur l’un d’entre eux, vous ouvrirez une partie de Breakout.

Cliquez pour démarrer le jeu et déplacez votre souris pour vous débarrasser des rangées d’orbes de couleurs. Il y a des lettres cachées dans ces orbes, et vous voudrez les attraper pour épeler le mot caché. Une fois que vous avez compris, vous pouvez entrer le terme dans la console Chrome Dev Tools (Maj + Ctrl + J pour Windows / Linux), où vous recevrez un badge. C’est assez facile, et le mot manquant a déjà été trouvé (via 9to5Google), vous pourrez donc peut-être sauter une étape pour obtenir le badge, vous pouvez quand même jouer au jeu. La meilleure partie est que vous pouvez également y jouer sur l’un des meilleurs téléphones Android, pas seulement sur votre ordinateur.

Avec 33 jours avant la conférence Google I / O, vous devrez jouer beaucoup de Breakout pour passer le temps. Vous pouvez également consulter notre aperçu de Google I / O 2021 pour vous joindre à nous pour spéculer sur ce que l’entreprise pourrait annoncer lors de la conférence. Après avoir annulé l’événement de l’année dernière, Google devrait revenir plus fort que jamais cette année.