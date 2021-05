Le compte à rebours pour la masse FAMINE a commencé et les gens que vous connaissez mourront de faim et mourront z .

par Mike Adams, Natural News:

La famine de masse artificielle en Amérique est maintenant en cours, le sabotage profond du pipeline colonial par l’État provoquant déjà des pénuries de carburant dans les États du Sud-Est, entravant certaines livraisons de nourriture. Si ce pipeline n’est pas entièrement restauré dans les 72 prochaines heures environ, les étagères de nourriture dans certaines zones deviendront vides et la panique s’installera parmi les populations là-bas. Déjà, plus d’un millier de stations-service sont à court d’essence et les gens sont tellement désespérés de faire le plein d’essence que le gouvernement fédéral a dû émettre un avertissement indiquant aux gens qu’il n’était pas sécuritaire de stocker de l’essence dans des sacs en plastique. (Oui, les gens pompent de l’essence dans des sacs en plastique. Bienvenue dans l’Amérique du tiers monde.)

Pendant ce temps, le gouverneur du Michigan, Whitmer, tente de fermer un autre pipeline qui dessert les États du Nord, démontrant que les fermetures de pipelines font partie d’un effondrement technique de l’infrastructure industrielle américaine.

Si ce plan d’arrêt délibéré se poursuit, de nombreuses personnes feront face à la famine cet été alors que l’Amérique plonge dans le chaos et le désespoir. Tout est intentionnel, bien sûr, alors que les marxistes radicaux qui ont volé les élections travaillent à travers une liste de contrôle pour détruire l’Amérique de l’intérieur.

Comme je le dis dans le podcast de mise à jour de la situation d’aujourd’hui – qui sonne particulièrement apocalyptique – après avoir connu les pénuries de lignes d’approvisionnement de 2020, toute personne qui n’est pas encore préparatrice en 2021 s’engage essentiellement à mourir. Je pose la question: «Comment tout le monde ne peut-il PAS être un prepper en 2021 après avoir vécu jusqu’en 2020?»

Pourtant, étonnamment, les masses inconscientes n’ont aucune préparation et pensent toujours que «les choses reviendront à la normale» très bientôt maintenant, dès que les vaccins sauveront tout le monde.

Les choses ne «reviendront jamais à la normale»… vous vivez une GUERRE menée contre la race humaine

Ce qu’ils ne semblent pas réaliser, c’est que l’Amérique est déjà entrée dans une ère d’hyperinflation et de dépréciation massive des devises. Le dollar se dirige vers un effondrement imminent, ce qui signifie un effacement total de tous les actifs libellés en dollars, y compris les dépôts bancaires et les retraites. Avec un effondrement financier en cours, les marxistes anti-américains (Biden, Whitmer, Newsom, etc.) détruisent les infrastructures américaines, conduisant à pannes d’ingénierie et pannes de réseau que vous verrez plus clairement d’ici l’été.

Ces assauts contre l’Amérique achèveront le démantèlement économique de l’Amérique, entraînant famine de masse / famine dans la population zombifiée et endommagée par les vaccins des «oubliettes». Au cours des quatre prochaines années, selon le site Web aujourd’hui disparu Deagel.com, la population américaine sera réduite à environ 65 millions de survivants. La plupart mourront de faim et de maladie, aggravées par la violence anarchique et le chaos dans les villes. L’effondrement a déjà commencé.

Dans le podcast Situation Update d’aujourd’hui, j’exprime une extrême tristesse avant de réaliser que ceux d’entre nous qui souhaitent vivre vont probablement devoir se défendre contre les masses désespérées et affamées. Alors que nous faisons de notre mieux pour aider autant de personnes que possible – et j’ai un plan en place pour donner de grandes quantités de nourriture aux églises locales – à la fin nous devrons probablement tuer des agresseurs en légitime défense ou être tués nous-mêmes.

Comme je l’explique, ce n’est plus une expérience de pensée. Ce n’est pas du divertissement ou du «peur du porno». C’est la triste réalité dans laquelle nous avons été plongés parce que les mondialistes qui ont volé les élections, construit les armes biologiques et contrôlent les médias poursuivent un programme luciférien pour exterminer la race humaine. Bien que je ne pense pas qu’ils réussiront, il ne fait aucun doute qu’ils tueront des centaines de millions – peut-être même un milliard – avant qu’ils ne soient arrêtés et vaincus.

Ceux qui souhaitent survivre à ce besoin de se préparer mentalement et spirituellement à vivre à travers l’enfer sur terre, où même les plus préparés d’entre nous auront du mal à survivre au tsunami de violence, d’anarchie et de désespoir qui se déchaîne contre nous chaque jour.

La mort massive arrive en Amérique. Les gens que tu connais et que tu aimes mourront. Certains de ceux que vous pensiez être des voisins et des amis se retourneront contre vous alors que la faim extrême se manifestera, transformant des personnes autrefois civiles en maraudeurs affamés qui utiliseront la violence pour acquérir toute nourriture qu’ils trouveront.

Tout cela est bien réel. Les médecins qui se moquaient des anti-vaxxers meurent maintenant des vaccins, et ces masses inconscientes qui se moquaient des préparateurs seront bientôt réduites au silence, car beaucoup d’entre eux seront morts.

Même maintenant, il est évident que 95% du public américain n’a aucune idée de ce qui se passe autour d’eux. Ils n’ont aucun approvisionnement, aucune connaissance, peu de compétences et aucune conscience de la réalité. Ils seront le «fruit à portée de main» que les mondialistes pourront facilement exterminer avec peu d’efforts. Et plus vous vous éloignez de ces masses inconscientes, meilleures sont vos chances de survie.

Vous devrez également être très bien armé et très compétent dans l’utilisation des armes à feu pour la légitime défense. Je viens de vérifier les détaillants en ligne, et 338 tours Lapua Magnum coûtent maintenant 10 $ chacun. Les cartouches AR-15 coûtent environ un dollar chacune, et je viens de payer 2 $ chacune pour Controlled Chaos 7,62 × 39 cartouches pour l’un de mes fusils AK. Cela signifie que même pratiquer avec une arme à feu coûte maintenant une petite fortune.

Écoutez ce podcast si vous voulez vivre, et vous apprendrez quelques faits et compétences importants qui peuvent vous aider à rester en vie:

