Le compte bancaire doit rester opérationnel même si KYC n’est pas mis à jour avant le 31 décembre; SBI pour accepter les documents par e-mail

Les banques, qui sont les entités réglementées de RBI, sont mandatées pour procéder à une mise à jour de KYC à intervalles réguliers.

En tant que titulaire d’un compte bancaire, si vous rencontrez des difficultés avec la mise à jour de KYC, il y a une bonne nouvelle pour vous. La RBI a demandé aux banques de ne pas geler les comptes bancaires avant le 31 décembre 2021, si le KYC n’a pas été mis à jour. En outre, pour soulager les titulaires de compte de la State Bank of India (SBI), la banque a autorisé les titulaires de compte à envoyer les documents KYC même par courrier postal ou par courrier électronique recommandé pour la mise à jour de leur compte. SBI a informé que le gel partiel du CIF dû pour la mise à jour de KYC ne sera pas effectué avant le 31 mai. L’idée est qu’en aucun cas, les titulaires de compte ne soient invités à se rendre personnellement à la succursale pour la mise à jour de KYC.

Les banques, qui sont les entités réglementées de la RBI, sont mandatées pour effectuer une mise à jour de la connaissance du client une fois tous les 10 ans pour les clients à faible risque, pour les clients à risque moyen une fois tous les 8 ans et pour les clients à haut risque une fois tous les deux ans. Compte tenu des restrictions actuelles liées à Covid-19, la RBI a demandé aux banques que dans les comptes où une mise à jour périodique de KYC est due, aucune restriction sur les opérations de ce compte ne sera imposée jusqu’au 31 décembre 2021.

Dans la foulée des initiatives, RBI a également décidé de rationaliser certains composants des normes KYC existantes.

(a) étendre la portée de la vidéo KYC connue sous le nom de V-CIP (processus d’identification des clients par vidéo) pour de nouvelles catégories de clients telles que les entreprises individuelles, les signataires autorisés et les bénéficiaires effectifs d’entités juridiques et pour la mise à jour périodique de KYC;

(b) Conversion de comptes KYC limités ouverts sur la base de l’authentification Aadhaar e-KYC en mode non face à face en comptes entièrement conformes KYC;

c) Permettre l’utilisation de l’identifiant KYC du registre KYC centralisé (CKYCR) pour le V-CIP et la soumission de documents électroniques (y compris les documents d’identité émis par DigiLocker) comme preuve d’identité;

(d) Introduction d’options plus conviviales, y compris l’utilisation de canaux numériques aux fins de la mise à jour périodique des informations KYC des clients.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.