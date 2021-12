Le compte courant de l’Inde devient déficitaire au deuxième trimestre

L’excédent du compte courant de l’Inde s’élevait à 6,6 milliards USD ou 0,9% du PIB au cours du trimestre avril-juin 2021, tandis qu’au cours de la période de l’année précédente (T2FY22), l’excédent s’élevait à 15,3 milliards USD ou 2,4% du PIB , selon les données.

Le compte courant de l’Inde a glissé dans un déficit de 9,6 milliards de dollars ou 1,3 pour cent du PIB au cours du trimestre de septembre, a annoncé vendredi la Banque de réserve.

Le compte courant, qui enregistre la valeur des exportations et des importations de biens et de services ainsi que les transferts internationaux de capitaux, était en mode excédentaire à la fois au cours des périodes d’il y a un trimestre et d’un an.

Pour le trimestre considéré, le déficit était principalement dû à l’élargissement du déficit commercial à 44,4 milliards USD contre 30,7 milliards USD au trimestre précédent, et à une augmentation des sorties nettes de revenus des investissements, a indiqué la RBI.

Les recettes nettes des services ont légèrement diminué par rapport au trimestre précédent, mais ont augmenté d’une année sur l’autre, grâce aux solides performances des exportations de services informatiques et aux entreprises, a-t-il ajouté.

