Il est difficile d’imaginer qu’une personne à Hollywood passe une semaine pire que Jake Gyllenhaal. Taylor Swift, qui est sortie avec Gyllenhaal en 2012, domine le cycle de l’actualité avec la réédition de son album Red (Taylor’s Version), comprenant une nouvelle version de 10 minutes de la chanson « All Too Well », qui est un regard brûlant sur leur relation vouée à l’échec. Swift a interprété cette nouvelle version de la chanson sur Saturday Night Live et a également sorti un nouveau court métrage qu’elle a réalisé avec Sadie Sink et Dylan O’Brien en tant que versions à peine voilées de l’ancien couple.

Gyllenhaal n’a pas encore commenté le contrecoup qui s’est produit depuis la chute de la musique, mais un compte Instagram de chat qu’il aurait géré a publié quelques articles sur le sujet. Selon BuzzFeed, Mme Fluffle Stiltskin serait le chat de Gyllenhaal et c’est lui qui gère le compte. « MEOUCH – vous devez tous vous calmer et arrêter la cyberintimidation », a déclaré le compte rendu le 16 novembre, qui pourrait être lu comme une réponse aux fortes réactions de Swifties contre Gyllenhaal depuis la sortie de l’album.

Cependant, celui qui gère le compte Fluffle Stiltskin a nié que Gyllenhaal était derrière, soulignant que l’acteur n’aurait pas de chat. « Alors laissez-moi voir si j’ai bien compris… les humains utilisent Internet pour m’envoyer des messages en pensant que je suis le chat de Jake, mais ils n’utilisent pas le même Internet pour comprendre que Jake n’a pas de chat », compte posté le 17 novembre. « Je ne vais pas mentir, je commence à craindre pour cette espèce. »

À ce stade, Gyllenhaal n’a pas parlé publiquement de « Tous trop bien », et pour être juste, Swift ne l’a jamais carrément nommé comme sujet. Selon un rapport d’E! Les nouvelles, la chanson, le nouveau clip et toutes les spéculations des fans sont complètement hors du radar de Gyllenhaal. Espérons que cela ne rend pas encore plus furieux les fans. « Jake ne s’intéresse à rien de tout cela », a déclaré une source proche de Gyllenhaal. « Il ne lit pas les potins et n’y prête aucune attention. Il vit sa vie et se concentre sur lui-même. Il ignore tout le bruit. »