Le compte Instagram de Britney a disparu, essayez-vous de la faire taire ?

Dimanche, Britney Spears et son petit-ami, Sam Asghari ont annoncé qu’ils étaient prêts à partir : Oui, je le veux ! Le couple a partagé qu’après quatre ans de relation, ils ont décidé de passer à l’étape suivante et d’atteindre l’autel.

Britney Spears et Sam Asghari. (Instagram / Britney Spears.)

Britney, 39 ans, et Sam, 27 ans, ont annoncé l’heureuse nouvelle via leurs comptes Instagram respectifs. Alors que la chanteuse partageait une vidéo montrant sa bague, la danseuse a opté pour une photographie sur laquelle on voit la main de Britney portant le bijou au premier plan.

Brandon Cohen, le manager de Sam Asghari, a déclaré au magazine People que le couple était heureux de la nouvelle et que Sam avait fait la proposition au chanteur à la maison. “Le couple a officialisé ses fiançailles aujourd’hui et est profondément ému par le soutien, le dévouement et l’amour qu’il a exprimés”, a déclaré Cohen, ajoutant que la bague de Spears avait été conçue par le joaillier new-yorkais Roman Malayev.

Les rumeurs selon lesquelles Spears et Asghari se fianceraient très bientôt ont commencé plus tôt ce mois-ci, après qu’Asghari a été surpris en train de chercher des bagues chez Cartier.