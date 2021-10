Le compte Twitter de Gmail ruine un mème déjà mauvais

pi. Qualcomm, T-Mobile et autres

Nous savons ce que sont les drapeaux rouges. Tout le monde en a fait des mèmes épicés. Mais quand certaines marques le font, eh bien, cela devrait mettre en place un drapeau rouge spécial pour faire savoir à tout le monde que ce mème est terminé.

Si vous vous demandez pourquoi vous avez vu des commentaires grinçants suivis d’une tonne d’emoji 🚩 (appelés techniquement « drapeau triangulaire »), ne vous inquiétez pas, nous nous sommes également posé la question. Know Your Meme rapporte que le format pourrait provenir de TikTok où il y a eu beaucoup de discours sur la détection des comportements de drapeau rouge chez les personnes et les institutions. La genèse du mème textuel n’est pas tout à fait claire, mais il semble qu’il ait pris de l’ampleur le mois dernier et a maintenu son élan principalement sur Twitter.

Bien sûr, les marques décident généralement de se lancer dans l’action – généralement tard dans la durée de conservation d’un mème – alors elles laissent à leur personnel sous-payé des médias sociaux le soin de penser à quelque chose d’intelligent pour s’adapter à son temps et gagner du poids.

Parfois ça marche. La plupart du temps, ce n’est pas le cas.

Peut-être qu’une pause de nos écrans est ce dont nous avons vraiment besoin.

Merci, T-Mo. Je savais que nous pouvions compter sur toi.

Et Verizon a également perdu la partie.

Pas assez de grimace pour toi ? Essayez ce dernier pour la taille.

Toute la juxtaposition d’avoir des entités corporatives vous dit à quoi faire attention alors que la plupart du temps vous surveillez les drapeaux rouges de leur part est honnêtement assez délicieuse. Cela dit, il existe des moyens de le faire correctement. Prenez le retweet de Google Play de ce message de Black Girl Gamers.

"You don't look like a gamer" 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 — Black Girl Gamers (@blackgirlgamers) October 13, 2021

Mais oui, ce mème doit lever le drapeau blanc maintenant. Pour le bien de nous tous.

Le nouveau PinePhone Pro est un téléphone Linux pour les personnes qui aiment Android

CE sera l’année du téléphone Linux

Lire la suite

A propos de l’auteur

Jules Wang (1162 articles publiés)



Jules a rejoint l’équipe Android Police en 2019. Avant cela, il était chez Pocketnow. Il aime les transports en commun, les podcasts et les gens en général. Il aime également avoir une vision globale de la technologie, de la façon dont les gens sont attirés par elle à la façon dont elle est utilisée dans toutes les autres industries.

Plus de Jules Wang