Le compte Twitter de la BBC pensait que Gundam était un transformateur

La semaine dernière, un commentateur de la BBC a eu du mal à essayer d’expliquer quel était le gros robot que les triathlètes ont continué à faire du vélo pendant les Jeux olympiques. L’équipe des médias sociaux du diffuseur se heurte maintenant au même problème.

Si vous l’avez manqué, le commentateur du triathlon a fait référence à Gundam pendant que les athlètes passaient à vélo, en disant « En passant devant cette statue géante de… Gandum, qui est une sorte de robot célèbre. Euh, je n’en sais rien ». Il a au moins obtenu plus tard la partie Licorne dans une autre mention, ce qui n’était pas une mauvaise reprise puisque la nouvelle statue provient en fait de Mobile Suit Gundam Unicorn.

Aujourd’hui, une semaine plus tard, le compte Twitter de la BBC recommence, qualifiant Gundam de… Transformateur comme on peut le voir se profiler au-dessus des murs d’escalade.

Pour être juste, dans ce cas, ayant été corrigé ou plaisanté plus de 1000 fois, ils ont publié la correction la plus proche possible d’une publication légère sur les réseaux sociaux.

Eh bien maintenant, cela dépend de quel sport. À l’exception de certains des jets Decepticon, Gundam est probablement plus rapide sur une distance de sprint, mais je mettrais mon argent sur un gars comme Ultra Magnus en boxe ou en lancer du poids.

