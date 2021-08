Le compte Twitter de Patrick Beverley reflète l’intersaison sauvage

in

Dire que l’intersaison de Patrick Beverley a été tumultueuse ressemble un peu à un euphémisme.

Depuis qu’il a poussé Chris Paul pendant un temps mort en tant que membre des Los Angeles Clippers – il s’en est excusé – il a été échangé deux fois en une semaine.

Premièrement, c’était l’accord des Clips (où il a passé quatre ans) aux Memphis Grizzlies, qui aurait été un endroit cool pour lui et son intensité et sa défense.

Mais le Griz n’avait peut-être pas besoin d’un vétérinaire comme lui pour le moment, alors ils l’ont renvoyé aux Timberwolves du Minnesota pour Juancho Hernangomez et Jarrett Culver.

Beverley a tweeté à chaque transaction, et ça a été un sacré tour :

Il était vraiment excité d’avoir le gardien de l’agent libre de retour avec Los Angeles ! Et à l’époque, bien sûr, il n’avait aucune idée qu’il changerait de code postal non pas une, mais deux fois.

Voici le tweet du 6 août :

Yessir gang de retour. https://t.co/WyHV6yyNIG – Patrick Beverley (@patbev21) 6 août 2021

Oh mec. Beverley l’a pris dans la foulée et a tweeté “Grit and Grind. Allons-y.”

J’adore cet enthousiasme ! J’adore qu’il soit excité !

Grit et Grind. Allons-y🏀🏀 – Patrick Beverley (@patbev21) 16 août 2021

Et il a dit au revoir aux Clips avec classe :

❤️ Je vous aime https://t.co/hgDvCVMjic – Patrick Beverley (@patbev21) 16 août 2021

Encore une fois : il l’a pris dans la foulée, il est excité et il est prêt à travailler. Mais mec, que de jours ça a été pour lui.