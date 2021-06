Le compte Twitter de Ravi Shankar Prasad bloqué Dernières nouvelles : aucun compromis ne sera fait, les plateformes devront se conformer aux règles informatiques, déclare Prasad

in

Les actions de Twitter indiquent qu’elles ne sont pas le signe avant-coureur de la liberté d’expression, a déclaré le ministre de l’informatique, Ravi Shankar Prasad.

Le ministre de l’Union des technologies de l’information, Ravi Shankar Prasad, a affirmé aujourd’hui qu’il avait dû attendre une heure pour se connecter à son compte Twitter, car on lui refusait l’accès à son identifiant. Prasad a partagé la capture d’écran en disant que son compte avait été verrouillé par Twitter au motif qu’il y avait eu une violation du Digital Millenium Copyright Act des États-Unis. Notamment, l’affirmation du ministre de l’informatique intervient au milieu des divergences persistantes entre le gouvernement indien et le site de microblogging sur les nouvelles règles informatiques, auxquelles Twitter ne s’est pas encore pleinement conformé.

Prasad a également déclaré que peu importe ce que fait une plate-forme, “ils devront se conformer pleinement aux nouvelles règles informatiques et il n’y aura aucun compromis à ce sujet”.

“Amis! Quelque chose de très particulier s’est produit aujourd’hui. Twitter a refusé l’accès à mon compte pendant près d’une heure au motif qu’il y avait eu une violation du Digital Millennium Copyright Act des États-Unis et par la suite, ils m’ont permis d’accéder au compte », a tweeté Prasad après avoir obtenu l’accès.

Il est évident que mes déclarations dénonçant l’arbitraire et les actions arbitraires de Twitter, en particulier le partage des clips de mes interviews sur les chaînes de télévision et son puissant impact, ont clairement ébouriffé ses plumes. – Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) 25 juin 2021

Prasad a déclaré que les actions de Twitter étaient en violation flagrante de la règle 4(8) des règles de 2021 sur les technologies de l’information (directives intermédiaires et code d’éthique des médias numériques), où la société ne lui a pas fourni de préavis avant de lui refuser l’accès à son compte. Le ministre de l’informatique, qui a constamment partagé des clips vidéo de ses interviews contre Twitter sur Twitter au cours de la semaine dernière, a affirmé que ses déclarations dénonçant l’arbitraire et les actions arbitraires de Twitter lui avaient “clairement ébouriffé”.

« De plus, il est maintenant évident pourquoi Twitter refuse de se conformer aux Directives relatives aux intermédiaires, car si Twitter s’y conforme, il ne serait pas en mesure de refuser arbitrairement l’accès au compte d’un individu qui ne correspond pas à son agenda. De plus, au cours des dernières années, aucune chaîne de télévision ni aucun présentateur n’a déposé de plainte pour atteinte au droit d’auteur concernant ces extraits de mes interviews partagés sur les réseaux sociaux », a déclaré le ministre.

Prasad a déclaré que l’action de Twitter montre qu’il ne s’agit pas d’un ” signe avant-coureur de la liberté d’expression “. « Les actions de Twitter indiquent qu’ils ne sont pas le signe avant-coureur de la liberté d’expression qu’ils prétendent être, mais qu’ils ne s’intéressent qu’à la gestion de leur propre programme, avec la menace que si vous ne suivez pas la ligne qu’ils tracent, ils vous retireront arbitrairement de leur plate-forme. ,” il a dit.

Prasad, qui possède également une poignée sur l’application Koo, qui serait la version indienne de Twitter, a également publié ces déclarations sur Koo. Twitter a déjà perdu le statut d’intermédiaire social en Inde après avoir omis de se conformer aux nouvelles règles sur les technologies de l’information entrées en vigueur le 26 mai.

