Le compte Twitter de Stan Lee annonce la création d’une collection NFT en l’honneur du regretté auteur de Marvel Comics et les critiques pleuvent

Le compte Twitter de Stan Lee, créateur de nombreux personnages de Marvel Comics, a annoncé mardi la création d’une collection de jetons non consommables (NFT) de ses héros.

« De la défense de la diversité à l’adoption de nouvelles technologies, Stan avait une longueur d’avance. Pour honorer son esprit d’innovation, le premier héros indien de Stan, Chakra l’invincible, fait ses débuts dans sa propre collection NFT », a déclaré le message. La vente de la pièce aura lieu en ligne entre le 27 et le 29 décembre.

Tous les fans n’étaient pas satisfaits de l’annonce.

« Je ne peux pas croire que Stan Lee soit revenu d’entre les morts juste pour promouvoir un NFT », a écrit un internaute. Un autre s’est demandé : « Où est le fils de pute qui gère le compte Twitter de Stan Lee ? » « Vous entendez ce bruit ? C’est le grand Lee qui s’agite dans sa tombe », a commenté la publication un troisième.

Sous le sceau Marvel, Lee a créé Spiderman, Hulk et Iron Man. Il est également le père de Fantastic 4, Thor, The Avengers, Daredevil, Doctor Strange, X-Men et Scarlet Witch. Il était également connu pour ses apparitions dans les films Marvel et dans des camées accrocheurs, comme lorsqu’il jouait un vendeur de hot-dogs et un agent de sécurité. L’écrivain a joué un petit rôle dans presque tous les films Marvel entre 1989 et 2018.

Source : RT