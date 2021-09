Le compte Twitter ‘Fantastic Beasts’ cache une tonne de réponses 10z viral

Je me sens un peu mal pour la personne derrière le compte Twitter de la franchise de films Fantastic Beasts. Ils n’auraient probablement pas pu prévoir que la propriété deviendrait toxique par son association avec l’auteur transphobe JK Rowling ou le casting (puis le non-casting) de Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald. Fantastic Beasts a commencé sa vie en 2016 comme un monde sorcier historique impliquant des créatures magiques et mettant en vedette Marius des Misérables dans un nœud papillon, et pendant un certain temps, tout allait bien.

De nos jours, cependant, tout ce qui est associé à Rowling – qui a quintuplé sa transphobie désormais bien connue – se sent maudit. Les fans autrefois fidèles l’ont à juste titre abandonnée en masse, et le deuxième film de Beasts, qui est resté avec Johnny Depp malgré ses controverses très publiques, a été qualifié d’incohérent et d’exagéré. (Rowling a écrit le scénario.) Même Jude Law dans un costume élégant en tant que jeune Albus Dumbledore n’a pas pu sauver cette créature disgracieuse.

Certains acteurs de la franchise ont depuis dénoncé Rowling et pris position pour les droits des trans. Mais Warner Bros. s’en tient à son engagement et à un plan apparent pour cinq films entiers dans cet univers. Et c’est ainsi que le troisième film a récemment révélé son titre : Les secrets de Dumbledore.

C’est là que j’arrête de me sentir mal pour la ou les personnes derrière le compte Twitter de Beasts, car elles commettent actuellement un péché cardinal de marketing Internet. Le compte a caché de nombreuses réponses Twitter à l’annonce du titre du film. Ceci, bien sûr, invoque l’effet Streisand, dans lequel “une tentative de cacher, de supprimer ou de censurer des informations a pour conséquence involontaire d’accroître la sensibilisation à ces informations”.

Soudainement, l’attention de tout le monde est attirée sur ces réponses cachées, et de plus en plus de personnes s’engagent et produisent du contenu dans le fil que Beasts/Warner Bros. ne veut pas voir. Et en masquant les réponses, le compte facilite également la visualisation en masse de tout ce contenu offensant pour notre plus grand plaisir. S’il s’agit uniquement de la réaction à la publication d’une carte de titre, je ne peux même pas commencer à imaginer ce qui nous attend alors que davantage d’informations et de publicité sur le film sont déployées.

#FantasticBeasts : Les secrets de Dumbledore au cinéma le 15 avril 2022. pic.twitter.com/l27HbuwW9f – Animaux fantastiques (@FantasticBeasts) 22 septembre 2021

Le compte Beasts n’a pas caché de nombreuses réactions critiques de ce qui semble être une légion de fans de Johnny Depp furieux qu’on ait demandé à l’acteur de démissionner en tant que mauvais sorcier Grindelwald. (Mads Mikkelsen, qui mérite mieux, assume le rôle du troisième film.) Ainsi, alors que de nombreuses autres réponses dans le fil d’annonce du titre sont cachées (et certaines réponses pro-Depp avec des jurons), il y a un ensemble de contenu visible comme ça.

Si je devais le voir, vous aussi :

Ces films ne valent pas la peine d’être regardés sans Johnny Depp pic.twitter.com/0AEqOV6GEn – María ⚡🏴‍☠️🏳️‍🌈 (@maria7diAngelo) 23 septembre 2021

Oui. Donc.

pic.twitter.com/mObA6gQu43 – ennemi public universel (@BinarySchminary) 23 septembre 2021

Maintenant, d’accord, une bonne partie du contenu écrit qui était caché était de nature plutôt sexuelle, car les gens (dans ce cas, de manière hilarante) ont trollé le film. Beaucoup de ceux qui sont indignés par les positions néfastes de Rowling sont extrêmement en ligne, et ce genre de chose est ce qu’ils font le mieux. C’est un jeu perdant d’essayer de le combattre. Le titre centré sur Dumbledore n’a fait que provoquer cette réaction, étant donné que le personnage est à ce stade lié à la façon dont Rowling a révélé qu’il était gay en grande pompe en 2007 (ce qui ressemble à il y a un siècle) mais n’a rien fait pour laisser Dumbledore preuve que.

Encore une fois, je pense que je dois dire aux gens des médias sociaux de Warner Bros. que cacher du contenu comme « les noix sexuelles de dunglefuck » ne fera qu’attirer plus d’attention sur « les noix sexuelles de dunglefuck » et inciter plus de gens à répondre avec des choses comme « les noix sexuelles de dungfuck.

Le fait que ce soit une réponse cachée est criminel, prends ça comme prix de consolation, fam. pic.twitter.com/XC9j7QBJcv – Nicotine, caféine et putain de rage (@AbyssalPen) 24 septembre 2021

Voici un aperçu de certains de ces sentiments NSFW (maintenant cachés):

Je n’envie pas leur équipe de relations publiques, je vous le dis pic.twitter.com/phdrAUS8cA – the.southern.pansy (@PansySouthern) 23 septembre 2021

Il y en a pas mal dans cette veine ! Cependant, certaines réponses plus anodines ont également été cachées, par exemple cette critique légitime :

Oh mon dieu… dois-je vraiment en faire un autre ? Le dernier était tellement mauvais. – Ash Young (@ASHJY97) 22 septembre 2021

Ou des préoccupations de complot légitimes.

Si Grundle ne donne pas la bite à Dumble alors je me révolte – Ash mange des ordures (@goth_gunnywolf) 23 septembre 2021

Ou cette réponse succincte disant à Rowling “va te faire foutre” en portugais.

Se fode JK Rowling – maison mundinho de Gucci (@Sacreddear) 22 septembre 2021

Ou de simples riffs sur le titre.

Le secret des noix de deez – Gavin 💖🐠 (@fralldarlus) 23 septembre 2021

Si vous êtes sur Twitter, voici comment afficher ces réponses interdites au même endroit :

pic.twitter.com/iZs6O4tL9x – aisha (@kveoreo) 24 septembre 2021

Nous attendons la campagne de relations publiques pour Fantastic Beasts: The Sexnuts of Dunglefuck avec beaucoup d’impatience.

(via Twitter, image : Warner Bros.)

