Le compte Twitter personnel du PM Modi « brièvement compromis », promet un cadeau en bitcoins ; sécurisé plus tard

Le compte Twitter personnel du Premier ministre Narendra Modi a été « brièvement compromis », a tweeté son bureau dimanche matin, après la publication d’un tweet affirmant que l’Inde avait « officiellement adopté le bitcoin comme monnaie légale ».

Le bureau du Premier ministre a déclaré plus tard que le compte avait été immédiatement sécurisé après que l’affaire avait été signalée à Twitter. « Le compte Twitter de PM @narendramodi a été très brièvement compromis. L’affaire a été signalée à Twitter et le compte a été immédiatement sécurisé. Pendant la brève période où le compte a été compromis, tout Tweet partagé doit être ignoré », a-t-il déclaré.

Le pseudo Twitter de PM @narendramodi a été très brièvement compromis. L’affaire a été signalée à Twitter et le compte a été immédiatement sécurisé. Pendant la brève période où le compte a été compromis, tout Tweet partagé doit être ignoré. – PMO Inde (@PMOIndia) 11 décembre 2021

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont partagé des captures d’écran des tweets publiés à partir du pseudo @narendramodi de PM Modi. « L’Inde a officiellement accepté le bitcoin comme monnaie légale. Le gouvernement a officiellement acheté 500 BTC et les a distribués à tous les résidents du pays », lit-on dans le tweet avec lequel un lien d’arnaque a été partagé.

L’Inde, on peut le noter, a pris une position ferme sur les crypto-monnaies. Le gouvernement est susceptible de présenter un projet de loi sur les crypto-monnaies et s’est dit préoccupé par le fait qu’elles pourraient être utilisées pour attirer les investisseurs avec des allégations trompeuses et pour financer des activités terroristes.

Les utilisateurs ont inondé le site Web de micro-blogging de captures d’écran du tweet maintenant supprimé. « Bonjour Modi ji, Sab Changa Si ? », a tweeté Srinivas BV, président national du Congrès indien de la jeunesse.

Bonjour Modi ji,

Sab Changa Si ? Crédit SS : @AdityaRajKaul pic.twitter.com/0YLVdzmreq – Srinivas BV (@srinivasiyc) 11 décembre 2021

L’activiste politique Tehseen Poonawalla s’est également rendu sur Twitter et a déclaré : « Le compte Twitter de l’honorable Premier ministre shri #NarendraModi ji a-t-il été piraté ? Et promesse de #Bitcoin !!”

Une autre confirmation que le compte Twitter de l’honorable PM shri #NarendraModi ji a été piraté. #Bitcoin #Bitcon .

Capture d’écran originale de @AdityaRajKaul. C’est devenu viral… pic.twitter.com/JYwHjjyHEx — Tehseen Poonawalla Officiel ???????? (@tehseenp) 11 décembre 2021

Plus tôt, en septembre 2020, le compte Twitter lié au site Web personnel et à l’application mobile du Premier ministre Narendra Modi avait été piraté par un groupe inconnu.

Dans une série de tweets, les messages publiés sur le compte Twitter du site Web personnel de PM Modi, qui passe par le pseudonyme narendramodi_in, se lisent comme suit : « Je vous invite tous à faire un don généreux au PM National Relief Fund pour Covid-19. Maintenant, l’Inde commence avec la crypto-monnaie, veuillez faire un don eth à 0xae073DB1e5752faFF169B1ede7E8E94bF7f80Be6.

Quelques minutes plus tard, un autre tweet a été publié, disant: « Oui, ce compte est piraté par John Wick (hckindia@tutanota.com), nous n’avons pas piraté Paytm Mall. »

