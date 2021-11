Le comté de Derby accepte une déduction de 21 points pour laisser Wayne Rooney en bas du tableau du championnat et face à la perspective d’une relégation en League One

Le comté de Derby a accepté une déduction supplémentaire de neuf points, avec trois points supplémentaires suspendus, à la suite d’un accord conclu avec l’EFL.

Le club a admis avoir enfreint les règles de rentabilité et de durabilité de la Ligue anglaise de football lors de la vente de 81 millions de livres sterling de Pride Park à l’ancien propriétaire Mel Morris.

.

Le comté de Derby de Wayne Rooney est en sérieuse difficulté en bas du championnat

Cela porte désormais le total des déductions de points des Rams cette saison à -21, propulsant l’équipe de Wayne Rooney vers la relégation au troisième niveau du football anglais pour la première fois depuis le milieu des années 1980.

Derby occupe désormais le bas du classement du championnat avec -3 points et 18 points de sécurité.

Une déclaration publiée sur le site Web du club mardi matin disait: « L’EFL a confirmé aujourd’hui que le Derby County Football Club a reçu une sanction sportive de neuf points avec trois autres points suspendus après avoir admis des violations de la rentabilité et de la durabilité de la Ligue (P&S) règles.

« Cette affaire a été déterminée selon les termes d’une » décision convenue « entre la Ligue et le club et a été formellement ratifiée par un président de commission disciplinaire indépendante conformément aux exigences des règlements de l’EFL.

«Le Club, via ses administrateurs, a également accepté, après l’ajournement de la semaine dernière, le rejet de son appel contre la déduction de 12 points imposée à la suite de l’entrée du Club dans l’administration en septembre 2021, ce qui signifie que la sanction continue de s’appliquer.

.

Mel Morris a quitté son rôle de propriétaire de Derby après le passage du club à l’administration

« La nouvelle pénalité de neuf points a été appliquée immédiatement, ce qui a permis au club de retirer un total de 21 points du tableau du championnat 2021/22 de cette saison.

« La déduction suspendue de trois points prendra effet si le club ne respecte pas les termes du budget tels qu’énoncés dans la » décision convenue « pour le reste de la saison 2021/22.

« Les deux décisions sont désormais définitives et ne font l’objet d’aucun autre droit d’appel en vertu des règlements EFL. »

La société de conseil aux entreprises Quantuma a été embauchée par les Rams en septembre en tant qu’administrateurs conjoints pour s’assurer que le club était en mesure de jouer tous ses matches cette saison et protéger les employés du club au milieu de leurs problèmes financiers.

L’un des administrateurs de Quantuma, Carl Jackson, a déclaré dans le communiqué : « Cela a été une question difficile à gérer compte tenu des divers problèmes concernés. Bien que les déductions de points ne soient jamais idéales pour un club, il était essentiel pour l’avenir du club que toutes les questions soient réglées entre l’EFL et le club en relation avec des problèmes historiques. Cette conclusion nous permet de poursuivre notre stratégie de restructuration du Club avec des parties intéressées potentielles.

Cet accord entre l’EFL et le comté de Derby met un terme à la saga en cours depuis janvier 2020.

.

Wayne Rooney n’a pas eu la tâche facile en tant que manager de Derby mais a juré qu’il n’abandonnerait pas facilement

Malgré la tâche difficile qui nous attend, The Mirror a rapporté que le patron des Rams, Wayne Rooney, devrait rester au club et les aider autant qu’il le peut.

Au début de la saison, Rooney avait déclaré : « J’ai grandi dans un domaine municipal à Liverpool – je ne renonce pas facilement aux défis et je suis reconnaissant à Derby de m’avoir donné mon premier emploi dans la gestion.

« Je veux rembourser [them for] cette. Je veux rester avec ces joueurs. Ils ont besoin de mes conseils et de mon aide pour les aider à s’en sortir.

Alors que les espoirs de Rooney et du club d’éviter la relégation ont été durement touchés, les choses s’annoncent plus brillantes pour l’avenir de Derby.

Selon le Telegraph, un certain nombre de parties sont maintenant prêtes à intensifier leur intérêt pour l’achat du club maintenant que la situation est résolue.

Derby devrait débuter en League One la saison prochaine, mais ils seraient en train de discuter avec au moins trois consortiums différents d’une éventuelle prise de contrôle.

Parmi ceux-ci se trouve l’homme d’affaires américain Chris Kirchner, qui a annoncé son intention de racheter le club le mois dernier.