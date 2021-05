Le comté de Derby annonce que le projet de rachat est officiellement désactivé alors que l’accord avec l’homme d’affaires espagnol Erik Alonso échoue

Le rachat proposé par Derby County par l’homme d’affaires espagnol Erik Alonso a été annulé, a annoncé le club du championnat.

La société No Limit Sports Limited d’Alonso a conclu un accord de principe pour acheter le club le 7 avril, mais cela n’a pas abouti.

Les derniers développements porteront un coup dur au patron des Rams, Rooney, mais de nouvelles pourparlers de rachat ont été évoqués

Cependant, le directeur général Stephen Pearce a déclaré que le club était en pourparlers avec un certain nombre d’autres partis «crédibles» au sujet d’une prise de contrôle.

Pearce a déclaré sur le site Web du club: «En ce qui concerne l’accord avec No Limits Sports Limited, cette transaction n’est plus à l’étude.

«Une annonce a été faite en avril qu’un accord a été conclu entre Mel Morris et No Limits Sports Limited, mais les développements ultérieurs signifient que l’accord n’est plus une option.

«Cependant, Mel Morris est en contact avec un certain nombre de parties crédibles en ce qui concerne l’achat du club de football et du Pride Park Stadium.

«Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas développer ces informations pour le moment en termes d’identité et de complexité des discussions, mais si nous sommes en mesure de partager plus de détails, nous le ferons.

L’accord d’Alonso pour acheter Derby a échoué

«Bien que ce soit une période financièrement difficile, nous pouvons assurer les supporters, et tous ceux qui sont liés au club, que le conseil d’administration et la direction travaillent sans relâche pour faire face à la situation et nous assurer que nous sommes au meilleur endroit possible à court et à long terme.

«Il est largement admis que notre propriétaire actuel a eu des discussions avec de nombreuses parties au sujet d’un transfert de propriété du club et du Pride Park Stadium.

«Après deux processus avortés qui ont été pénibles, nous pouvons confirmer que nous avons un certain nombre d’autres parties crédibles qui sont en négociations actives pour aider à faire avancer le club.»

Les Rams n’ont obtenu leur statut de championnat que parce que Rotherham a concédé un but à la 88e minute à Cardiff le dernier jour d’une campagne à oublier pour l’équipe de Wayne Rooney.

Pearce dit que la pandémie de coronavirus, qui a coûté au club environ 20 millions de livres sterling de revenus, a été un facteur majeur de leurs mauvaises performances.

“Depuis que Covid-19 a eu un impact sur le Royaume-Uni au début de l’année dernière, il serait juste de déclarer que Derby County a perdu environ 20 millions de livres sterling de revenus”, a-t-il ajouté.

«L’impact de la perte de la grande majorité de nos revenus alors que le club était déjà déficitaire a été important et, par conséquent, nous avons été confrontés à plusieurs défis à surmonter.

«Bien sûr, le manque de revenus affecte de nombreux aspects, y compris notre capacité à recruter des joueurs.

«De plus, avec autant de clubs de championnat bénéficiant de paiements de parachutisme en Premier League et en conservant les équipes de Premier League, il a été difficile d’être aussi compétitif que nous l’aurions souhaité. Les blessures infligées à des joueurs clés nous ont également touchés au cours de la saison 2020-2021.

«Nous ne sommes pas le seul club de football du pays à signaler de telles pertes, compte tenu de l’impossibilité d’accueillir des supporters dans les stades pendant une période aussi longue.»