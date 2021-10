Le comté de Miami-Dade en Floride a approuvé une résolution visant à créer un groupe de travail chargé d’étudier la faisabilité d’accepter la crypto comme forme de paiement des impôts.

Le groupe de travail sur la crypto-monnaie proposera des recommandations sur d’autres politiques potentielles liées à la crypto qui pourraient s’avérer avantageuses, selon une annonce mercredi. services. Le groupe de travail a également l’intention de rencontrer le CryptoFed DAO américain basé au Wyoming, la première organisation autonome décentralisée (DAO) légalement reconnue aux États-Unis et d’autres législateurs et régulateurs de l’État pour discuter des initiatives de crypto et de blockchain. Le Wyoming a tenté d’attirer des investissements. ces dernières années en s’établissant comme un État favorable à la crypto et à la blockchain, en adoptant une loi en avril pour reconnaître légalement les DAO, des entreprises dont la gouvernance repose sur des contrats intelligents et où la prise de décision est partagée autour de l’organisation. La ville de Miami est une autre juridiction à ont adopté une telle position, grâce dans une certaine mesure à son maire pro-crypto Francis Suar ez.

