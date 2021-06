Le comté de King à Seattle devient le premier comté américain à interdire l’utilisation par le gouvernement d’un logiciel de reconnaissance faciale

Le SAFR de RealNetworks équipe les écoles d’une technologie de reconnaissance faciale. (Photo SAFR)

Lors d’un vote à l’unanimité, le conseil du comté de King a approuvé l’interdiction d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale par les forces de l’ordre, ce qui en fait le premier comté du pays à imposer de telles restrictions dans la loi.

Le vote 9-0 de mardi interdit aux bureaux administratifs et exécutifs du comté de la région de Seattle d’utiliser la technologie ou les informations de reconnaissance faciale pour identifier des suspects ou des suspects potentiels. Les défenseurs de la vie privée ont cherché à interdire l’utilisation de cette technologie en raison de sa précision variable dans l’identification des suspects, des préjugés raciaux algorithmiques et de l’empiètement perçu sur les libertés civiles.

“L’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale par les agences gouvernementales constitue une menace distincte pour nos résidents, notamment une erreur d’identification potentielle, des préjugés et l’érosion de nos libertés civiles”, a déclaré Jeanne Kohl-Welles, membre du conseil du comté de King, dans un communiqué.

Kohl-Welles a ajouté que la technologie de reconnaissance faciale a un grand potentiel d’abus. “Notre vote d’aujourd’hui fait du comté de King le premier comté du pays à adopter ce type d’interdiction”, a-t-elle déclaré.

L’interdiction n’empêche pas les villes, les citoyens ou les écoles du comté de King d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale, mais uniquement les bureaux officiels du gouvernement du comté. Et cela n’empêche pas les enquêteurs du comté d’échanger des informations avec d’autres organismes chargés de l’application des lois tant qu’ils n’ont pas spécifiquement demandé des informations glanées à partir de la technologie de reconnaissance faciale.

Cela ne limite pas la coopération interagences, et cela limite la surveillance générale au jour le jour. C’est réfléchi et court. Dans l’ensemble, la législation approuvée par le conseil est “assez inoffensive”, a déclaré Os Keyes, expert en reconnaissance faciale au département de conception et d’ingénierie centrée sur l’humain de l’Université de Washington.

La technologie de reconnaissance faciale – des systèmes de vidéosurveillance activés par le gouvernement au système Rekognition d’Amazon – est devenue de plus en plus controversée alors que les défenseurs de la vie privée affirment qu’elle crée un état de surveillance perpétuelle. Amazon et Microsoft ont récemment renouvelé leurs interdictions de vendre de telles technologies aux forces de l’ordre nationales.

Keyes, doctorant à l’université, a déclaré que la législation accomplit deux choses importantes, l’une évidente et l’autre moins mais tout aussi importante.

Premièrement, cela empêche le comté de mettre en place un système de caméras de reconnaissance faciale dans tout le comté. Ce ne sont pas simplement des systèmes de sécurité vidéo ; ce sont des systèmes de collecte de données qui interprètent, analysent et stockent les données faciales pour alerter les autorités sur les suspects potentiels. Mais la technologie n’est pas toujours précise, en particulier lors de l’analyse de visages au teint plus foncé.

Deuxièmement, a déclaré Keyes, cela aide à mettre fin aux échanges de courriels secrets entre les enquêteurs qui envoient des photos pour que d’autres agences passent en revue les systèmes d’analyse faciale pour les départements qui ne disposent pas de la technologie ou l’ont interdite.

“Ils ont fait cela dans le passé pour échapper à la nécessité d’un mandat”, a déclaré Keyes. « Ce n’est pas hypothétique ; ils avaient de longues listes de diffusion pour envoyer des photos de manière informelle.

L’utilisation d’une liste de diffusion privée des forces de l’ordre conçue pour le partage informel et spécifique de technologies de reconnaissance faciale dans l’État de Washington a été documentée en 2019 par le site Web OneZero.

Les « demandes interdépartementales… comprennent des agents d’au moins une douzaine de services de police, de grandes organisations comme la police de Seattle et le département du shérif du comté de Pierce aux plus petites comme la police de Richland et Marysville », a rapporté OneZero.

Keyes a déclaré que le nouveau projet de loi devrait empêcher ce type de partage – du moins en ce qui concerne l’application de la loi du comté de King. De plus, ont-ils dit, il offre un recours s’il continue. “Cela donne un droit d’action”, ont-ils déclaré. « Donc, la personne surveillée peut poursuivre. »

Des villes comme Portland et San Francisco ont approuvé de telles interdictions. Le chapitre de Washington de l’American Civil Liberties Union a applaudi la nouvelle restriction du comté de King.

“Avec ce vote, le comté de King rejoint un nombre croissant de juridictions locales à travers le pays qui ont approuvé des restrictions similaires”, a déclaré Jennifer Lee de l’ACLU Washington dans un communiqué.

Elle a ajouté: « Maintenant, il est temps que le gouvernement fédéral interdise l’utilisation de la reconnaissance faciale par le gouvernement pour garantir que les libertés civiles et les droits civils de personne ne soient violés par une technologie omniprésente et souvent inexacte qui identifie de manière disproportionnée les personnes de couleur et augmente le risque de surveillance et de mort. rencontres avec les forces de l’ordre dans des communautés déjà marginalisées et surpoliées.