Le comté de l’Arizona impose des masques au mépris de la loi de l’État

Le conseil des superviseurs du comté de Pima a voté pour ressusciter un mandat de masque malgré une loi de l’Arizona qui interdit les mandats de masque public.

Lors d’un vote 3-2 mardi matin, le conseil d’administration a institué un mandat qui oblige tout le monde dans le comté à porter un couvre-visage à l’intérieur « lorsque six pieds de distance physique ne peuvent être maintenus ».

« Le public devrait considérer le vote d’aujourd’hui comme un cri de ralliement pour que tout le monde dans notre communauté prenne une action simple et bénigne qui contribuera grandement à se protéger et à protéger sa communauté contre la propagation d’une maladie mortelle », a déclaré le superviseur du district 2, le Dr. Matt Heinz. « Les masques fonctionnent si tout le monde les porte. Alors s’il vous plaît, portez-en un et aidez notre communauté à ralentir et à arrêter la propagation de COVID-19. »

La politique prend effet immédiatement.

La résolution indique que l’annulation par la Cour suprême de l’Arizona de certaines parties du projet de loi du Sénat 1837 signifie « qu’il n’est PAS interdit au comté d’atténuer la pandémie de COVID-19 par toute mesure pouvant avoir un impact sur les entités privées, y compris une ordonnance, une règle, une ordonnance ou un règlement qui oblige à utiliser couvre-visage.

Le conseil d’administration a pris note d’un mémorandum de mardi de l’administrateur par intérim du comté, Jan Lesher, selon lequel le comté en novembre comptait 15 851 cas de COVID-19, contre 13 933 cas en novembre 2020.

Ducey a commenté la résolution.

« La loi de l’Arizona stipule clairement que les entreprises ne sont PAS OBLIGATOIRES d’appliquer les mandats de masques établis par toute ville, ville, comté ou autre juridiction de cet État », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Rassurez-vous, cette loi ne changera pas. Il est entré en vigueur en septembre, à la suite de la signature du House Bill 2770 qui faisait écho à un décret. Si vous souhaitez porter un masque, merci de le faire. Nous pensons que porter un masque est un choix personnel. »

Lien source