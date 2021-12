Le comté de l’Arizona pourrait « réduire » la population carcérale si davantage d’agents correctionnels ne se font pas vacciner

Un comté de l’Arizona pourrait être contraint de « réduire » le nombre de détenus incarcérés en raison d’une nouvelle exigence de vaccin pour certains employés du comté qui affecte le personnel pénitentiaire.

Le conseil des superviseurs du comté de Pima a voté le 2 novembre pour approuver une exigence de vaccin pour les employés du comté qui travaillent avec des populations vulnérables, qui comprend les agents correctionnels qui sont employés dans les prisons du comté.

Selon l’exigence approuvée, la date limite pour les employés qui travaillent avec des populations vulnérables pour se faire vacciner est le 1er janvier, ou leur emploi sera résilié.

Dans un mémorandum adressé au conseil de surveillance, Jan Lesher, l’administrateur adjoint en chef du comté de Pima, a souligné que s’il y avait encore un nombre important d’agents pénitentiaires non vaccinés au 1er janvier, la population carcérale pourrait devoir être réduite.

Insigne du département du shérif du comté de Pima. (Crédit : Département du shérif du comté de Pima)

« Actuellement, nous avons un nombre substantiel d’agents correctionnels qui travaillent dans le centre de détention pour adultes du comté de Pima, et sont donc soumis à cette exigence de vaccin, qui ne sont pas complètement vaccinés. Si tel était le cas le 1er janvier, il pourrait y avoir moins d’agents correctionnels , ce qui peut entraîner la nécessité de réduire la [Pima County Adult Detention Center] population », a écrit Lesher.

« J’espère qu’une fois que nous aurons dépassé les efforts immédiats pour réduire la population carcérale dans le cadre du mandat de vaccination, nous continuerons à travailler pour réduire le recours inutile à l’incarcération dans le comté de Pima », a-t-elle ajouté.

Le membre du conseil de surveillance, Rex Scott, a déclaré à Fox News que le nombre d’agents de correction qui se font vacciner est en augmentation, mais a déclaré que si une réduction de la population carcérale devait être effectuée, un certain nombre de personnes non violentes détenues pourraient être libéré.

« S’il s’avère que les détenus actuels de la prison vont être libérés, ce sont des personnes non violentes et non dangereuses qui sont principalement là parce qu’elles ont violé leur probation », a déclaré Scott.

Photo du centre de détention pour adultes du comté de Pima. (Crédit : Département du shérif du comté de Pima) ((Crédit : Département du shérif du comté de Pima))

Il a noté que les libérations, si nécessaire, seront traitées au « cas par cas » et seront contrôlées par le shérif, le procureur du comté, les services du défenseur public et les agents de probation.

Scott a déclaré qu’il préférait « ne pas être dans cette position » où les détenus devraient être libérés, mais a déclaré qu’il espérait que le nombre d’agents de correction vaccinés augmenterait.

Actuellement, selon Scott, 187 agents correctionnels ne sont pas vaccinés. Il considère l’exigence de vaccin approuvé comme une mesure raisonnable car elle ne s’applique pas à tous les employés du comté.

« Ce n’est pas un mandat général, par exemple, au sein de notre département du shérif, comme je l’ai dit, cela ne s’applique qu’aux personnes qui travaillent à la prison. Cela ne s’applique pas aux députés de base qui travaillent dans la communauté. Ces personnes peuvent s’occuper des populations vulnérables de temps en temps. Mais ce n’est pas leur responsabilité exclusive ou principale », a-t-il déclaré.

Photo du département du shérif du comté de Pima. (Crédit : Département du shérif du comté de Pima) ((Crédit : Département du shérif du comté de Pima))

En avril 2020, au début de la pandémie de coronavirus, les responsables du comté de Pima se sont retrouvés dans une position similaire où certains détenus du centre de détention pour adultes du comté de Pima ont été libérés dans le but d’empêcher une épidémie potentielle.

Les détenus dont la libération était envisagée étaient principalement détenus pour des délits tels que des infractions à la probation, une simple possession de drogue ou des crimes contre les biens de faible ampleur. Lesher a écrit dans son mémorandum du 6 décembre que certains de ces mêmes types de crimes peuvent être admissibles à la libération s’il y a une pénurie d’agents de correction en raison de l’exigence de vaccin.