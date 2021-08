Le comté de Los Angeles DA Gascon martelé pour ne pas s’être opposé à la libération de l’assassin de Robert Kennedy

Les procureurs de Californie critiquent le principal procureur du comté de Los Angeles pour ne pas avoir plaidé pour le maintien en détention de l’homme dont la libération conditionnelle a été accordée vendredi pour le meurtre de Robert F. Kennedy en 1968.

Un conseil d’administration de deux membres a voté en faveur de la libération de Sirhan Sirhan pour la fusillade mortelle de Kennedy à l’Ambassador Hotel de Los Angeles quelques instants après que Kennedy a prononcé un discours. Kennedy marchait dans la cuisine de l’hôtel et saluait les employés lorsque Sirhan, maintenant âgé de 77 ans, lui a tiré dessus.

Sirhan, un Palestinien chrétien de Jordanie, a déclaré qu’il était en colère contre Kennedy pour son soutien à Israël. Vendredi était sa 16e comparution devant la commission des libérations conditionnelles. La décision doit encore être approuvée par le gouverneur Gavin Newsom.

Sirhan Sirhan a obtenu une libération conditionnelle par un conseil californien vendredi pour le meurtre de Robert Kennedy en 1968. (California Department of Corrections and Rehabilitation via AP // Photo de KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho via .)

George Gascon, un ancien policier élu l’année dernière procureur du comté de Los Angeles sur une plate-forme progressiste, a refusé d’envoyer un procureur à l’audience de libération conditionnelle.

“C’est l’un des assassinats politiques les plus notoires de l’histoire américaine et le tueur est envisagé pour être libéré sans l’aide d’un représentant au nom du peuple californien”, Vern Pierson, procureur du comté d’El Dorado et président des procureurs de Californie. Association, a indiqué dans un communiqué. “C’est honteux.”

“C’est un écart par rapport aux précédents historiques. Au cours des 50 dernières années, dans tous les comtés de Californie, y compris Los Angeles, les procureurs apparaissent régulièrement lors de ces audiences pour fournir des informations à la commission des libérations conditionnelles”, a-t-il ajouté. “Même à San Francisco, où la DA est considérée par la plupart comme la plus progressiste, les procureurs apparaissent régulièrement aux audiences des condamnés à perpétuité. Il y a un dicton qui dit que 90 % de la vie se présente – Robert F. Kennedy était un procureur général visionnaire et un géant historique , pourtant Gascón ne prend même pas la peine de se présenter ?”

Avant l’entrée en fonction de Gascon, le bureau du procureur envoyait régulièrement des procureurs aux audiences de libération conditionnelle pour plaider contre la libération anticipée des délinquants.

Le procureur du comté de Los Angeles, George Gascon, à gauche, n’avait pas de procureur d’État présent à l’audience de libération conditionnelle de l’assassin de Robert F. Kennedy, Sirhan Sirhan, pour affirmer qu’il devrait être maintenu derrière les barreaux. (.)

La fin avec Gascon, même lorsque le détenu a été impliqué dans des meurtres notoires, qui a adopté une série de changements tels que la révocation de la caution en espèces et l’interdiction des cas de peine de mort et la suppression des améliorations des gangs.

Le bureau de Gascon a déclaré que s’opposer à la libération conditionnelle de certains délinquants fait plus de mal que de bien et peut entraîner des peines de prison injustifiées. Il fait face à un effort de rappel sur ses politiques.

Dans une déclaration à Fox News, Alex Bastian, conseiller spécial de Gascon, a déclaré : “Le rôle d’un procureur et son accès à l’information se terminent lors de la détermination de la peine.”

“La commission des libérations conditionnelles a cependant à sa disposition tous les faits et évaluations pertinents, y compris la façon dont une personne s’est conduite au cours des dernières décennies en prison”, a-t-il ajouté. “Le seul but de la commission des libérations conditionnelles est de déterminer objectivement si quelqu’un est apte à être libéré. ​​Si cette personne est la même personne qui a commis un crime atroce, cette personne sera correctement jugée inapte à être libérée.”

Greg Totten, PDG de la CDAA, a déclaré que les remarques du bureau de Gascon sont “une preuve supplémentaire que M. Gascón n’a ni la compétence ni l’intégrité pour diriger le plus grand bureau du procureur de district du pays”.

Fox News a contacté le bureau du procureur du comté de San Diego, Summer Stephan, un critique sévère de Gascon. En janvier, elle a averti que ses actions pourraient avoir des ramifications à travers la Californie.

“Ce qui se passe à LA affecte toute la Californie”, a-t-elle déclaré à Fox News. “Los Angeles est la plus grande juridiction de l’État et du pays. Je suis très préoccupé par les effets d’entraînement négatifs de Los Angeles et je suis préoccupé par les personnes qui commettent des folies criminelles à San Diego et continuent à LA où elles vont pas faire face aux conséquences juridiques.

En l’absence de procureurs, le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a déclaré en février qu’il enverrait des représentants de son département aux audiences de libération conditionnelle pour plaider au nom des victimes.

Dans cette photo d’archive du 7 décembre 2020 fournie par le comté de Los Angeles, George Gascón s’exprime après avoir prêté serment en tant que procureur du district de Los Angeles à Los Angeles. (Bryan Chan/Comté de Los Angeles via AP, Fichier)

Gascon fait face à un rappel pour ses politiques, qui ont été défendues par les partisans de la réforme de la justice pénale mais durement critiquées par les forces de l’ordre et les défenseurs des droits des victimes.

Desiree Andrade, dont le fils a été brutalement assassiné en 2018, a organisé le mouvement “Recall George Gascon” après que sa politique ait permis aux assassins de son fils de voir leurs peines réduites.

“Je me sens abandonnée par le système judiciaire”, a-t-elle récemment déclaré à “The Ingraham Angle”. “Ces messieurs risquent maintenant 25 ans et n’ont à faire que 80% de ce temps, soit 20 ans. Ce n’est pas suffisant. Mon fils a une phrase; sa sentence était la mort. Je ne reverrai plus jamais mon fils. Comment est-ce même une pensée qu’ils seront à temps pour créer leurs propres familles et faire tout ce dont mon fils a été trompé ?”

Angelica Stabile de Fox News a contribué à ce rapport.