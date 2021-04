Le comté de Los Angeles dépense des millions en payant des salaires exorbitants à des sauveteurs financés par les contribuables ⋆ .

Le Golden Horseshoe est une désignation hebdomadaire de Just the News destinée à mettre en évidence des exemples flagrants de gaspillage des contribuables par le gouvernement. Le prix est nommé pour les sièges de toilette en forme de fer à cheval pour les avions militaires qui ont coûté au Pentagone 640 $ chacun dans les années 1980.

Cette semaine, notre récompense est décernée au gouvernement du comté de Los Angeles en Californie pour avoir payé des salaires extrêmement élevés à des centaines de sauveteurs de la ville, ce qui a coûté dix millions de dollars aux contribuables de Los Angeles.

Les secrétaires de cabinet des États-Unis d’Amérique gagnent chacun un salaire d’environ 200 000 dollars par an. Les 15 meilleurs sauveteurs de Los Angeles, cependant, gagnent près de 300 000 $ par an – et certains sont payés près de 400 000 $.

Un nouveau rapport d’OpenTheBooks.com, dresse le profil des membres les plus rémunérateurs de la brigade de sauveteurs de Los Angeles tout au long de l’exercice 2019. Un homme avec le titre de «Assistant Chief Lifeguard» a fait un salaire financé par les contribuables de 391 971 $, dont plus de 60 000 $ en non- bénéficier des «avantages».

Le prochain sur la liste était un «capitaine du service de sauvetage» qui gagnait un peu moins de 370 000 $, suivi d’un autre collègue qui récoltait plus de 328 000 $. Le rapport continue en montrant plusieurs autres sauveteurs faisant plus de 300 000 $, et plus de 80 autres qui recevaient une compensation de plus de 200 000 $ par année.

La rémunération des heures supplémentaires était l’un des éléments de la rémunération qui a propulsé les salaires de dizaines de sauveteurs dans la gamme des entreprises. Plus de 30 sauveteurs ont gagné entre 50 000 $ et 130 000 $ en heures supplémentaires au cours de l’année.

Il va sans dire qu’être sauveteur peut parfois être un travail dangereux, nécessitant des exploits héroïques et des sauvetages intelligents. Cependant, les lauréats de la Médaille de la vaillance – ceux qui ont fait preuve d’une bravoure unique tout en sauvant des vies – ont à peine atteint les échelons supérieurs de la liste de 1000 personnes.

Un autre élément notable du rapport est qu’il établit une nette distinction monétaire entre les sauveteurs de piscine et de plage. Tous les salariés les mieux rémunérés et même les salariés de niveau intermédiaire faisaient partie des équipes de plage et d’océan. Parmi les plus de 330 sauveteurs de piscine de Los Angeles, le revenu le plus élevé de la liste gagnait moins de 50 000 $ par an, avantages compris.

La Californie est un État où les résidents (qui fuient en masse) sont déjà obligés de payer la facture de 45 milliards de dollars pour les 340 000 fonctionnaires qui gagnent plus de 100 000 dollars par an. Le gouverneur de l’État – le démocrate Gavin Newsom – est en cours de rappel.

Il est peut-être temps que les habitants du comté le plus peuplé de l’État commencent à se demander pourquoi ils subventionnent les salaires publics exorbitants pour tant de personnes.