Le comté de Maricopa demande la suspension du litige sur la fraude. ⋆ 10z viral

Procureur du comté de Maricopa

ALLISTER ADEL

21 mai 2021

VIA EMAIL UNIQUEMENT

L’honorable Karen Fann

Président du Sénat de l’Arizona

Cinquante-cinquième législature

1700 West Washington, Bâtiment du Sénat

Phoenix, Arizona, 85007

kfann@azleg.gov

OBJET: Avis de suspension et de conservation pour litige

Cher Président du Sénat Fann,

Notre bureau représente le comté de Maricopa, le conseil de surveillance du comté de Maricopa, le bureau du registraire du comté de Maricopa, le registraire du comté de Maricopa Stephen Richer, en sa qualité officielle, et les employés du comté.

Votre lettre du 13 mai 2021 adressée au président du conseil de surveillance du comté de Maricopa, Jack Sellers, qui a été largement publiée, affirmait à tort: ​​”[w]Nous avons récemment découvert que tout le répertoire ‘Database’ du lecteur D de la machine ‘EMSPrimary’ a été supprimé. Cela supprime les détails liés aux élections qui semblent avoir été couverts par l’assignation…[t]Il suggère que la base de données principale pour toutes les données relatives aux élections pour l’élection générale de novembre 2020 a été supprimée. »

Peu de temps après, le compte Twitter de l’audit du Sénat a publié: «Mise à jour de rupture: le comté de Maricopa a supprimé un répertoire plein de bases de données électorales des bases de données électorales de 2020 du cycle électoral de 2020 quelques jours avant que le matériel électoral ne soit livré à l’audit: c’est de la spoliation des preuves! “

Le 17 mai 2021, les représentants Matt Gaetz, Andy Biggs, Marjorie Taylor Greene et Paul Gosar ont envoyé une lettre au ministère de la Justice affirmant cette fausse affirmation selon laquelle «un répertoire entier de ‘base de données’ d’informations électorales a été supprimé du système de gestion électorale primaire. Machine…[t]la suppression apparente délibérée du système de gestion des élections avant que l’information ne soit transférée aux auditeurs indépendants, va à l’encontre de la loi électorale de l’Arizona. La fausse déclaration des représentants reposait uniquement sur ces fausses déclarations.

Nos clients ont livré le serveur exactement tel qu’il était conservé par le département des élections du comté de Maricopa. Rien n’a été supprimé ou ajouté du serveur lorsque nous l’avons préparé à être envoyé au Sénat conformément à l’assignation du Sénat.

AVIS DE TENUE DE LITIGE ET

DEMANDE DE CONSERVATION DE DOCUMENTS

En raison des accusations injustifiées selon lesquelles le comté aurait détruit des preuves, le comté ou ses élus peuvent désormais faire l’objet de réclamations légales ou avoir des poursuites judiciaires. De même, nous avons des raisons de croire que cet audit n’est pas effectué conformément à la loi de l’Arizona. En conséquence, comme indiqué en détail ci-dessous, vous devez conserver tous les documents liés à votre «audit», y compris toutes les communications entre vous et tout autre membre du Sénat ou leur personnel, ainsi que toutes les communications entre vous et vos agents, y compris , mais sans s’y limiter, Ken Bennett, Cyber ​​Ninjas, CyFir, Wake TSI et les divers propriétaires, dirigeants, employés, agents, sous-traitants ou bénévoles de ces sociétés qu’ils ont utilisés pour mener ou poursuivre l ‘«audit» que vous et eux conduisent.

Vous devez remettre cette lettre de suspension pour litige à tous vos agents, sous-traitants, bénévoles ou à toute autre personne désignée, retenue, employée ou utilisée par vous ou par le Sénat de l’Arizona pour participer à «l’audit» en cours de l’élection du comté de Maricopa matériel et bulletins de vote. Cela inclut celui qui gère le compte Twitter de «l’audit». Toutes ces personnes sont également soumises à cette lettre de suspension pour litige.

En général, les justiciables ont le devoir de conserver les documents et les preuves qu’ils savent, ou devraient raisonnablement savoir «» est pertinent dans l’action, est raisonnablement calculé pour conduire à la découverte de preuves recevables, est raisonnablement susceptible d’être demandée lors de la découverte et / ou fait l’objet d’une demande de découverte en instance. »» Souza v. Fred Carries Contracts, Inc., 191 Ariz. 247, 250 (Ct. App. 1997) (citant Turner v. Hudson Transit Lines, Inc., 142 FRD 68 , 72 (SDNY1991)). Veuillez conserver et vous assurer que vous et les agents et / ou représentants du Sénat conserverez tous ces documents et preuves en leur possession, sous leur garde et / ou sous leur contrôle. Cela comprend, mais sans s’y limiter, les éléments suivants:

1. Tous les documents et preuves, qu’ils soient papier ou électroniques, y compris, mais sans s’y limiter, les enregistrements écrits, les photographies, la vidéo, l’audio, les enregistrements, les feuilles de calcul, les calendriers, les listes de contacts et / ou les fichiers de contacts, les journaux, les fichiers de données, les dictées, les bases de données, les images , textes, chronologies, fichiers d’archives, historiques de navigation et preuves tangibles.

2. Toutes les communications et correspondances, qu’elles soient papier ou électroniques, y compris, mais sans s’y limiter, la correspondance écrite, les messages vocaux, les courriers électroniques, les invitations à l’agenda, les messages texte, les messages instantanés, les systèmes de messagerie / applications tiers, les messages et données, les chats / chats chaînes, fichiers vidéo, fichiers audio et publications et messages sur les réseaux sociaux, qu’ils soient désignés comme publics ou privés. Cela inclut, mais sans s’y limiter, les communications et / ou la correspondance sur les systèmes / applications de messagerie tiers tels que WhatsApp, SnapChat, Telegram et Signal.

3. Toutes les informations des médias sociaux, y compris, mais sans s’y limiter, les informations de compte, les publications, les communications, les photographies, les images, les vidéos, l’audio, les invitations, les likes, les tweets, les commentaires et les messages. Les médias sociaux incluent, mais sans s’y limiter, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Reddit, Tumblr, SnapChat, Meetup, Parler, MeWe, Gab et / ou LinkedIn.

4. Veuillez conserver tous les appareils physiques cellulaires et / ou ordinateurs / tablettes («Appareils») appartenant à ou

utilisé par vous et vos agents, clients et sous-traitants pour «l’audit» de l’équipement électoral et des bulletins de vote du comté de Maricopa, ainsi que de tout sous-traitant qu’ils ou vous avez retenu, employé ou utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de votre «audit. ” Veuillez noter que ces appareils doivent être conservés dans leur intégralité, pour l’imagerie médico-légale et ESI.

5. Toutes les données d’application et métadonnées relatives à tous les médias sociaux ou applications de messagerie tierces situées sur les appareils, telles que l’existence et le contenu des journaux de discussion, y compris, mais sans s’y limiter, toutes les notifications de messages «disparaissant» ou «supprimés». , y compris les messages envoyés ou reçus par les clients. Veuillez noter que cette obligation inclut les enregistrements du téléchargement et / ou de la suppression des médias sociaux ou des applications de messagerie tierces dans leur format natif.

6. Tous les enregistrements de l ‘«App Store» applicable pour les Appareils, ci-dessus, enregistrant l’achat et le téléchargement de tout média social ou application de messagerie tierce à partir de comptes App Store liés aux Appareils.

7. Tous les enregistrements, papier ou électroniques, relatifs aux informations de compte, appels, textes, messages et / ou autres communications sur les Appareils, conservés par le fournisseur de services cellulaires et / ou le fournisseur d’application et / ou le fournisseur de messagerie en relation avec les appareils de vos clients.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et ne vise pas à remplacer votre examen attentif et celui de vos agents de tous les documents, fichiers, preuves et appareils afin d’identifier et de conserver ces documents et preuves qui peuvent se rapporter aux réclamations de nos clients contre vous. et vos agents.

Veuillez garder à l’esprit que le terme «documents» est interprété au sens large pour inclure les enregistrements papier, électroniques, audio et vidéo, les enregistrements informatiques (c’est-à-dire les bases de données), les enregistrements électroniques / enregistrements numériques et toute autre forme d’information enregistrée pouvant être liée à vos actions et à celles de vos agents liées à la «vérification» par le Sénat de l’élection générale de 2020. Il est impératif que tous les documents liés aux allégations ci-dessus soient (1) identifiés, (2) séparés des autres fichiers et (3) préservés et protégés contre la destruction ou l’altération. Tous les documents susceptibles de se rapporter aux allégations doivent être conservés et conservés quelle que soit leur date. Cela peut inclure des documents qui ont été créés avant les événements allégués en question, ainsi qu’après. Tous les documents conservés doivent être conservés dans leur état d’origine, sans destruction ni altération, jusqu’à ce que notre Bureau vous ait informé par écrit que tout différend découlant des allégations a été entièrement résolu. Cela inclut le maintien dans sa forme originale de toutes les métadonnées.

Le non-respect de la conservation de ces documents pourrait se révéler préjudiciable aux intérêts juridiques de nos clients. La jurisprudence de l’Arizona et du neuvième circuit habilite les tribunaux de première instance à imposer des sanctions importantes aux parties qui ne conservent pas les preuves. Le corpus jurisprudentiel comprend l’imposition de sanctions potentiellement importantes pour la destruction délibérée d’éléments de preuve ainsi que le non-respect volontaire et non de mauvaise foi de la conservation des éléments de preuve. Voir, par exemple, Souza, 191 Ariz. 247; Unigard Security Insur. Co. contre Lake Engineering & Manuf. Corp., 982 F.2d 363 (9th Cir. 1992).

Nos clients se réservent le droit de demander réparation de leurs griefs et d’être résolus devant un tribunal.

Veuillez prendre immédiatement des mesures pour conserver tous les documents et preuves pouvant être liés à la «vérification» de l’élection générale de 2020 par vous et vos agents. Si vous avez des questions ou avez besoin de plus amples informations, n’hésitez pas à me contacter.

Sincèrement,

ALLISTER ADEL

AVOCAT DU COMTÉ DE MARICOPA

Par / s / Thomas P. Liddy

Thomas P. Liddy

Chef de division

Division des services civils

Comté de Maricopa