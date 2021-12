Le concept de caméra rétractable Oppo fait des énormes bosses une chose du passé

TL;DR

Oppo a brièvement présenté une caméra arrière rétractable pour téléphones. Cela réduirait considérablement la taille d’une bosse de caméra. Il n’y a aucun mot sur d’autres fonctionnalités pratiques que cela permettrait.

Les bosses de l’appareil photo sont l’une des choses les plus ennuyeuses sur les smartphones aujourd’hui, car de nombreux appareils ont des caméras principales qui dépassent du reste du téléphone. Cela signifie que votre téléphone peut vaciller lorsqu’il est à plat sur un bureau ou rassembler beaucoup de poussière autour de l’appareil photo.

Heureusement, Oppo a une solution puisque la firme a dévoilé une caméra rétractable. Une vidéo publiée par le compte Twitter de l’entreprise montre une petite bosse de l’appareil photo principal qui se transforme en un capteur saillant lorsque l’application appareil photo du téléphone est lancée. Découvrez-le ci-dessous.

La vidéo suggère également que, tout comme les caméras selfie pop-up traditionnelles, le téléphone dispose d’une détection de chute qui rétracte la caméra lorsque vous laissez tomber l’appareil.

Oppo n’a rien révélé de plus sur l’appareil photo rétractable, mais nous examinons le texte révélant une taille de capteur de 1/1,56 pouce, une distance focale de 50 mm et une ouverture f/2,4. La taille du capteur est identique à celle des caméras principales et ultra-larges IMX766 50MP trouvées sur le Find X3 Pro, bien que la distance focale suggère que nous regardons plutôt une caméra téléobjectif ~ 2X.

Achèteriez-vous un téléphone avec une caméra arrière rétractable ?

96 voix

Oui

53%

Non

16%

Peut-être, si cela avait un but pratique

31%

En parlant de capacités de zoom, il n’est pas immédiatement clair si cet appareil photo sera capable d’effectuer un zoom optique en se déplaçant vers l’intérieur et l’extérieur ou s’il a une autre utilisation pratique pour la photographie.

Dans tous les cas, nous en saurons probablement plus d’Oppo lorsque l’événement Inno Day débutera la semaine prochaine. La société a un bilan mitigé en ce qui concerne les annonces Inno Day se traduisant en produits commerciaux. Donc, vous ne voudrez peut-être pas retenir votre souffle pour les téléphones avec caméras rétractables en 2022.

Achèteriez-vous un téléphone avec un appareil photo rétractable ?

