Le concept de masque facial intelligent RVB fou et cool de Razer deviendra un véritable produit

Le COVID-19 est peut-être à la baisse et les vaccins à la hausse, mais il est toujours important de porter des masques dans les espaces publics pour aider à atténuer la propagation du virus. Plus tôt cette année, un masque a surpris de nombreuses personnes, à savoir le projet Hazel de Razer. Le masque facial présente un design transparent avec éclairage RVB, un élément de base pour les équipements de jeu sur PC. Bien qu’il n’y avait à l’origine aucun projet de le commercialiser, Razer semble avoir changé d’avis.

S’adressant à Yahoo Finance cette semaine, le PDG de Razer, Min-Liang Tan, a annoncé son intention de produire le masque facial.

Nous pensions qu’il s’agissait d’un projet conceptuel et est-ce que cela sera pertinent lorsque les vaccinations et tout auront été déployés. Je pense que pour aller de l’avant, nous avons décidé – et je peux vous le dire maintenant – que nous allons procéder pour en faire une réalité et expédier le masque intelligent.

Selon Tan, le concept est né d’un désir d’un masque facial durable comme alternative aux masques jetables. Compte tenu de l’importance continue du port de masques, la société a décidé de commercialiser un masque intelligent et durable. Et bien que ce ne soit pas le premier masque «intelligent» sur le marché, il présente un design unique, une technologie d’amplification de la voix pratique et une ventilation active de l’air, ce qui devrait aider à la circulation de l’air et réduire les verres embués.

En parlant de lunettes, ce n’est pas non plus le premier portable à venir de Razer, qui est connu pour fabriquer certains des meilleurs ordinateurs portables de jeu comme le Razer Blade Pro 17 (2020). Plus tôt ce mois-ci, Razer a lancé ses lunettes intelligentes Anzu avec haut-parleurs intégrés, micros omnidirectionnels et lentilles filtrant la lumière bleue. Mettre la main sur les deux produits ne manquera pas de faire tourner les têtes.

Il n’y a pas de mot sur la sortie prévue du masque facial Project Hazel, mais il adoptera probablement un nouveau nom lorsqu’il arrivera sur le marché.

