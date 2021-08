Le président Donald Trump a publié une déclaration en réponse au discours de retrait de l’Afghanistan de Joe Biden, notant que le problème ne se situe pas dans le concept du retrait des troupes, mais plutôt dans la manière dont les États-Unis se sont retirés à la demande de Biden, qu’il appelé « incompétent ».

Peu de temps après que Joe Biden a prononcé un discours de 18 minutes tentant de justifier son retrait de l’Afghanistan largement critiqué et problématique, qui a mis des vies américaines en danger aux mains des talibans, le président Donald Trump a publié une déclaration en réponse. « Ce n’est pas que nous avons quitté l’Afghanistan. C’est la façon grossièrement incompétente dont nous sommes partis !

MAINTENANT – Chaos à l’aéroport de #Kaboul : des centaines de personnes veulent quitter l’Afghanistan et paniquent. Des coups de feu peuvent être entendus.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 15 août 2021

Le bref discours de Biden était centré sur le concept de retrait des forces américaines d’Afghanistan après 20 ans de combats, qu’il a déclaré soutenir, malgré les critiques. Cependant, Biden n’a que légèrement évoqué le chaos pur et simple qui s’est ensuivi dans tout l’Afghanistan à la suite de son retrait soudain des forces américaines.

« On m’a demandé d’autoriser et j’ai envoyé 6 000 soldats américains à nous déployer en Afghanistan dans le but d’aider notre départ et celui du personnel civil allié d’Afghanistan, et d’évacuer nos alliés afghans et les Afghans vulnérables vers la sécurité à l’extérieur de l’Afghanistan, nos troupes sont travaillant pour sécuriser l’aérodrome et assurer le fonctionnement continu des vols civils et militaires, nous prenons en charge notre contrôle du trafic », a déclaré Biden, ajoutant que « dans les prochains jours, nous avons l’intention de transporter des milliers de citoyens américains. qui ont vécu et travaillé en Afghanistan », car ils sont en grave danger en raison de la violente prise de pouvoir des talibans.

Le président Trump a déjà déclaré que de tels événements ne se seraient pas produits s’il était toujours aux commandes. « L’élection présidentielle corrompue de 2020 nous a amenés ici. Cela ne serait jamais arrivé si j’étais président ! a déclaré le président Trump dans un communiqué. «Quelqu’un peut-il même imaginer sortir nos militaires avant d’évacuer les civils et autres qui ont été bons pour notre pays et qui devraient être autorisés à chercher refuge ? De plus, ces personnes ont laissé des équipements de haut vol et très sophistiqués. Qui peut croire à une telle incompétence ? Sous mon administration, tous les civils et équipements auraient été évacués.

NOUVEAU – Scènes chaotiques sur le tarmac de l’aéroport de #Kaboul.pic.twitter.com/8mc4FjTsQ9 – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 16 août 2021

Biden a refusé de répondre aux questions après le bref discours et retourne maintenant à Camp David pour continuer ses vacances.