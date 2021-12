Le concept de téléphone pliable et enroulable de TCL présenté dans une nouvelle vidéo

TL;DR

Une vidéo de la technologie de téléphone pliable et défilant de TCL a émergé. L’appareil fusionne efficacement les deux technologies d’affichage en un seul appareil.

TCL est bien connu pour présenter des concepts fous. Plus tôt cette année, il a sorti le Fold ‘n Roll, qui combinait la technologie d’écran pliable et enroulable dans un seul téléphone. Maintenant, il semble que nous ayons enfin un aperçu de cette technologie dans la chair.

Une évolution de cette conception a été présentée au DTC 2021 du mois dernier en Chine et capturée dans une vidéo publiée par Fold Universe. Le concept de téléphone en question comprend le système de pliage habituel en forme de livre que nous avons vu sur plusieurs pliables jusqu’à présent, mais l’écran s’enroule autour du bord gauche du téléphone. Cette conception élimine le besoin d’un écran secondaire. A cet agencement s’ajoute un système enroulable. L’écran peut s’étendre vers la gauche lorsqu’il est déplié, donnant à l’utilisateur encore plus de pixels utilisables.

On ne sait pas quelles spécifications ce concept TCL contient. Selon les spécifications de l’appareil, la société travaille sur un écran flexible et pliable qui prend en charge HDR 1000 avec une couverture de 95 % de la gamme de couleurs DCI-P3, une luminosité maximale de 1 000 nits et une résolution effective de 5 120 x 1 440 lorsqu’elle est complètement étendue. Les taux de rafraîchissement varient également entre 48 Hz et 240 Hz.

Le concept présente une technologie impressionnante et permettrait à TCL d’entasser plus d’immobilier dans un smartphone de taille relativement normale. Cependant, la complexité et l’abondance des pièces mobiles introduisent sans aucun doute plus de points de défaillance. On ne sait pas non plus combien cette technologie coûterait à mettre en œuvre. Néanmoins, cela suggère que les entreprises pourraient ne pas lancer des téléphones pliables et enroulables séparés, mais plutôt s’appuyer sur les avantages des deux dans un seul appareil.

Bien sûr, c’est un concept, et il a toujours l’air assez approximatif sur les bords. Nous ne devrions pas nous attendre à ce que TCL lance un téléphone pliable traditionnel de si tôt, sans parler de quelque chose d’aussi audacieux que celui-ci. Néanmoins, le concept démontre une solution au besoin croissant d’espace d’écran.

