Le concept et l’art 3D de Forza Horizon 5 de Playground Games

Forza Horizon 5 est amusant comme l’enfer, mais je pense que la principale raison pour laquelle tant de gens semblent y participer que la dernière entrée de la série est à quoi il ressemble. Pas en termes de nombre de polygones à l’écran, mais juste en termes d’ambiance.

Le Mexique est un pays magnifique, mais les parties montrées dans ce jeu et la façon dont elles sont montrées font que conduire des voitures rapides à travers la campagne ressemble à des vacances fantastiques. Parfois, lorsqu’il est combiné avec l’écriture du jeu et le ton général, cela peut devenir un peu trop – se rapprochant inconfortablement des niveaux de voyeurisme tropical de Far Cry – mais dans l’ensemble, c’est juste une chose merveilleuse de s’asseoir et de regarder, que vous conduisiez 200 mph ou parfaitement immobile sur l’asphalte.

Nous pouvons remercier Playground Games et les artistes qui ont travaillé sur le jeu pour cela, donc ça va être vraiment sympa ce soir de regarder un tas d’art qui est entré dans la création du jeu.

Ci-dessous, vous verrez une sélection d’œuvres de certains des artistes responsables du look de FH5. Ce n’est pas tout le monde qui a travaillé sur tout, mais c’est suffisant pour nous donner à tous une bonne idée du genre de choses qui ont formé les blocs de construction du monde du jeu.

Vous trouverez des liens vers le portfolio de chaque artiste dans leurs noms ci-dessous, et encore plus d’œuvres sur FH5 Art Blast d’ArtStation.

NICK ELLIOTT

MICHAEL RICHARD

NICK CONTREMAN

VAIGINTAS PAKENIS

ALEX LOGAN

BRASSEUR JENNY

RYAN VARDY

COLLIER SCOTT

ALEX KILLPACK

LIRE LA SUITE:

Forza 5 Horizon : la revue Kotaku

La promesse implicite de Forza Horizon est dans le nom. Vous voyez quelque chose à l’horizon, vous pouvez vous y rendre. Skyrim avec des voitures. Far Cry avec plus de voitures et pas d’armes. Forza Horizon 5, le dernier jeu de la vénérable série de courses Xbox, n’est ni plus ni moins que cette promesse : juste plus grand, plus lumineux et donc tellement plus beau que ses prédécesseurs.

Forza Horizon 5 vole enfin la vedette à Microsoft

Le dernier jeu de la série dérivée du monde ouvert et le 13e jeu Forza au total, Forza Horizon 5 est une quantité surtout connue. Mais près d’une décennie après le début de la série Horizon, il semble que beaucoup la rencontrent pour la première fois. Et ils adorent ça, d’une manière qui aspire tout l’oxygène de la pièce d’une manière que les jeux de course font rarement.