Le concept Flywheel – Comment devenir une grande entreprise

La plupart des livres de marketing et de vente parlent de l’entonnoir de vente ; cependant, le modèle de l’entonnoir a un grave défaut. Alors que l’entonnoir de vente est basé sur le fait de conduire le client à travers l’entonnoir pour effectuer un achat, il ignore le pouvoir du client de créer une dynamique pour l’entreprise. Le concept de volant d’inertie, quant à lui, exploite l’énergie du client pour faire tourner le volant d’inertie de l’entreprise. En exploitant le pouvoir du bouche à oreille positif et en renforçant les actions, le concept de volant d’inertie aide une entreprise à prendre son élan.

De nombreux entrepreneurs tombent dans le piège de chercher la solution miracle qui fera de leur entreprise un succès. Malheureusement, en raison de cette approche, la plupart des entreprises se retrouvent à sauter d’une solution miracle à l’autre, sans vraiment créer d’élan significatif dans une seule direction.

Le concept de volant d’inertie, également appelé effet de volant d’inertie, est un concept commercial introduit par le livre de Jim Collins « Good to Great » et expliqué plus en détail dans son livre « Turning the Flywheel ». La métaphore du volant d’inertie a été utilisée pour introduire le fait que les entreprises ne deviennent pas énormes et prospères à la suite d’une seule intervention ou initiative. Au contraire, ils deviennent exceptionnels à cause de l’accumulation de petites victoires qui s’accumulent au cours d’années de travail acharné, la plupart du temps inaperçues du monde extérieur, jusqu’à ce qu’elles percées.

Dans ces livres, Jim vous demande d’imaginer un volant d’inertie massif monté sur un axe. Il mesure 30 pieds de diamètre, 2 pieds d’épaisseur et pèse plus de 5 000 livres. Ce volant est votre entreprise. Votre travail consiste à faire en sorte que ce volant d’inertie se déplace le plus rapidement possible, car l’élan – la masse multipliée par la vitesse – est ce qui générera des résultats économiques au fil du temps.

Jim poursuit en disant :

« En ce moment, le volant d’inertie est à l’arrêt. Pour le faire bouger, vous faites un effort énorme. Vous poussez de toutes vos forces, et enfin, vous faites avancer le volant d’inertie. Vous continuez à pousser et, avec un effort persistant, vous obtenez le volant d’inertie pour effectuer un tour complet. Vous ne vous arrêtez pas. Vous continuez à pousser. Le volant d’inertie bouge un peu plus vite. Deux tours… puis quatre… puis huit… le volant prend de l’élan… seize… trente-deux… se déplaçant plus vite… mille… dix mille… cent mille. À un moment donné, vous ne pouvez pas dire exactement quand – vous percez. L’élan de la roue lourde joue en votre faveur. Il tourne de plus en plus vite, avec son propre poids qui le propulse. Vous n’appuyez pas plus fort, mais le volant d’inertie accélère, son élan augmente, sa vitesse augmente. Faire tourner le volant

En fait, l’inertie du volant d’inertie, qui est l’énergie cinétique stockée par le volant d’inertie, peut maintenir l’élan nécessaire pour faire avancer l’entreprise pendant les périodes de fluctuations commerciales modérées ou lorsque l’entreprise change de vitesse.

Lorsqu’il s’agit de réussir en affaires, il n’y a pas une seule idée ou idée qui crée un élan. Au lieu de cela, c’est le résultat d’une poussée constante dans une direction sur une longue période de temps. Et c’est cet élan qui peut finalement faire apparaître une entreprise comme un succès du jour au lendemain, où les gens en dehors de l’entreprise voient soudainement des résultats fantastiques mais ne comprennent pas l’élan qui s’est construit depuis des années, où de petites victoires mènent à des victoires moyennes, des gains moyens conduisent à des gains plus importants, et puis soudain, ce succès apparaît apparemment de nulle part.

Les propriétaires de petites entreprises peuvent consacrer beaucoup d’efforts à leur entreprise sans effet notable jusqu’à ce qu’un jour, le volant de leur entreprise atteigne un élan suffisant et commence à se démarquer de la concurrence. C’est ce qu’on appelle le moment de la percée. Comme le volant tourne de plus en plus vite, il fournira des rendements croissants pour l’entreprise.

Pour présenter le concept de volant d’inertie dans la pratique, examinons le maître de tous les volants d’inertie – le volant d’inertie Amazon.

Cela commence par des prix plus bas sur plus d’offres. Des prix plus bas entraînent une augmentation des visites des clients. Plus de clients aident à attirer des vendeurs tiers. Plus de vendeurs tiers agrandissent le magasin et étendent la distribution. Plus de vendeurs tiers contribuent à augmenter les revenus par rapport à coûts fixes. Cette plus grande efficacité permet à Amazon de baisser encore plus les prix.

Le volant d’inertie Amazon tourne et tourne. Mais vous n’êtes pas obligé de vous arrêter avec un seul volant d’inertie. Vous pouvez créer des volants d’inertie synergiques qui s’autofinancent, comme le montre Simon Torrance dans son cours vidéo « New Growth Playbook », expliquant comment le volant d’inertie d’Amazon s’est développé et a renforcé la division Amazon Web Services (AWS).

Quand il s’agit de votre volant d’inertie, par où commence-t-il ? Qu’est-ce qui suit ensuite? Vous devriez être en mesure d’expliquer pourquoi chaque composant suit le composant précédent. Lorsque vous définissez votre volant d’inertie, évitez d’être trop granuleux. Votre volant doit avoir six composants ou moins. Si vous en avez plus, c’est trop compliqué, et vous devriez essayer de le simplifier.

Lorsque vous avez une ébauche de votre concept de volant d’inertie, testez-le par rapport à votre concept de hérisson (AJOUTER UN LIEN ICI). Est-ce que cela convient ou avez-vous besoin de modifier la conception de votre volant d’inertie ?

Votre objectif est de concevoir un volant d’inertie où l’amélioration des performances dans l’un des composants conduit à de meilleurs résultats dans tous les composants restants. De cette façon, vous êtes en mesure de construire une machine à élan qui se nourrit d’elle-même pour créer de meilleurs résultats au fil du temps.

Tous les volants d’inertie ont besoin d’une source d’énergie (moteur) et de la capacité de réduire la friction (lubrification) pour maintenir l’accélération du volant d’inertie.

Permettez-moi de partager le concept de volant d’inertie que j’utilise pour SteveBizBlog.

Le moteur qui introduit l’énergie qui fait tourner mon volant comprend les activités suivantes :

Créez un article de contenu de blog long par semaine (le mercredi).Enseignez des cours pour des organisations comme SCORE, SBDC, des collèges communautaires locaux comme PPCC et sur des bases militaires pour construire la marque.Encadrez une demi-douzaine ou plus de petites entreprises clientes chaque semaine. Répondez aux questions commerciales sur les forums et les groupes. Syndiquer le contenu des influenceurs pour renforcer la notoriété (les lundis). Présenter le contenu des auteurs invités avec une attribution complète pour renforcer la réciprocité (certains vendredis).

La lubrification que j’applique à mon volant moteur consiste en les activités suivantes :

Appliquez des concepts de référencement aux publications pour permettre aux moteurs de recherche de trouver plus facilement notre contenu.Utilisez des outils de syndication automatisés pour propager le contenu sur divers canaux.Externalisez les tâches fongibles vers des ressources offshore à moindre coût.

Le volant d’inertie SteveBizBlog se compose de quatre éléments :

Les entrepreneurs lisent notre contenu, ce qui augmente le trafic. L’augmentation du trafic crée de la gravité pour les backlinks des sites d’autorité de domaine (DA) plus élevée. Les backlinks DA élevés augmentent notre propre autorité de domaine, ce qui fait monter notre contenu dans les résultats de recherche organiques. plus de trafic.

Comment appliquer le concept Flywheel à votre entreprise ?